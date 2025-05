犬用和菓子ブランド【1ANKOわんこのあんこ】はインテックス大阪で開催される「第3回インターペット大阪」に出展いたします！

PRISM DESIGN合同会社日本最大のペットEXPO「第3回インターペット大阪」が2025年6月13日(金)~ 6月15日(日)インテックス大阪で開催。

■第3回インターペット大阪 出展概要

□展示会名:

第3回インターペット大阪

□会期:

ビジネス商談:2025年6月13日(金)- 15日(日)

一般開放:2025年6月14日(土)- 15日(日)

□時間:

10:00 - 17:00

□開催場所:

インテックス大阪 1・2・3号館

大阪市住之江区南港北1丁目5番102号

□ブース位置:

3号館:M-044

□ブース名:

1ANKOわんこのあんこ

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!

▢あんちゅーぶとは

与えやすい小分けレトルトパウチ

犬用和菓子【あんちゅーぶ】は、伝統と革新、卓越したパッケージのデザイン性や機能性、健康志向で安心安全な製造設計など「日本伝統健康食品「あんこ」を愛犬と分かち合える」をテーマに開発された犬用和菓子(おやつ)です。

表層パッケージは日本伝統の紙管を採用。上下底蓋は透明になっているので内蔵商品がしっかり視認できます。

▢あんちゅーぶの特徴

【あんちゅーぶ・10本入】5種フレーバー・各2本:販売価格3,300円(税込)

【あんちゅーぶ】は、愛犬の健康を第一に考え、日本の和菓子文化を再解釈し、獣医師・ペット栄養管理士監修の元で開発された犬用和スイーツです。

その魅力は以下の点に凝縮されています:

1. 健康を支える栄養設計

1ANKOわんこのあんこが展開する犬用和スイーツ【あんちゅーぶ】

◯5種類のフレーバー:こしあん・黒ごまあん・くらんべりーあん・かぼちゃあん・グリーンティーあん(ノンカフェイン)をご用意。ローテーションして給餌することで幅広い栄養素を摂取でき、食いつき改善にもなります。

◯グルテンフリー&グレインフリー:完全植物由来の犬用おやつで、アレルギーにも配慮された安心して与えられる栄養設計。近年動物性アレルギーの犬が多くなっておりますが、そのような犬でも安心して食べていただけます。

◯豊富な食物繊維:日本古来のあんこをベースに使用し、愛犬の消化やお通じを助ける効果を実現。

◯美味しく腸活:難消化性オリゴ糖で製造した特製レシピでプレバイオティクス効果を発揮し腸内環境をサポート。肥満気味、血糖値が高い犬でも安心です。

2. デザインと機能性の融合

ポケットに入る嬉しい小分けサイズ。お散歩・旅行の携帯食に便利な設計。

◯携帯性抜群のレトルトチューブ型:軽量で持ち運びやすく、どこでも簡単に与えることが可能。散歩や旅行、アウトドアシーンでも活躍します。レトルトパウチなので常温で保存ができ、賞味期限も長く、携帯食や非常食、防災食としてもご利用頂けます。

◯使い切りやすいサイズ感:ポケットに入る小分けサイズなので、一度に与える量を調整しやすく、給餌も簡単。

◯投薬の補助として:お薬を嫌がる犬でも、あんちゅーぶに混ぜることで投薬が飛躍的に容易に。

3. 魅力的な「あんこ」の風味

わんこも病みつきになるあんこの風味!

◯愛犬も夢中になる「あんこ」の風味:厳選された北海道産小豆等の植物由来材料を使用し、犬が喜ぶ味わいを追求。人工甘味料や香料は一切不使用。

◯飼い主も満足できる品質:創業100年以上の製餡所による高品質あんこと伝統製法、製薬会社の安全基準で製造。人でも安心して食べられるほどのヒューマングレードで高品質な日本国産食品です。

4. サステナビリティへの取り組み

◯環境に優しいパッケージ:日本伝統の紙管を使用。見た目も美しく地球環境への配慮も欠かしません。

◯厳選素材を使用:北海道産小豆等の厳選された高品質な完全植物由来原材料を採用。

▢今後の展望

国内外でのさらなる認知拡大を目指し、愛犬と一緒に楽しめる新商品の開発や、日本各地の展示会・マルシェ等のイベント参加も予定しております。また、企業や施設向けのBtoB卸取引も積極的に対応しており、現在はペット専門店、犬と泊まれる宿泊施設のアメニティー、ドッグアクティビティ施設、住宅展示場(ペット共生)、投薬時の補助利用など、幅広い業種で採用が進んでおります。1ANKOわんこのあんこは「愛犬と飼い主との家族の絆を深める和菓子」というビジョンのもと、引き続き進化を続けてまいります。

BtoB商材:5picBtoB商材:2pic_こしあんBtoB商材:2pic_くらんBtoB商材:2pic_かぼちゃ

▢「OMOTENASHI セレクション2024」金賞受賞

OMOTENASHI Selection is an award established in 2015 with the aim of discovering and spreading excellent Japanese products and services that reflect a spirit of hospitality to the world. The award-winning products and services are judged by a panel of experts and recognized as having a appeal unique to Japan.

OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)とは、受け手のことを思いやる心から生まれたこだわりの技、伝統を継承しながらも現代に向けて改良を重ねる創意工夫の活動など、日本の魅力である“おもてなし”心あふれる商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するアワードプログラムです。日本在住の選定員によって選ばれた優れた商品・サービスを認定し、日本国内をはじめ世界各国へ向けた広報・販路支援を通して、新しい消費の拡大、日本企業全体の世界的な販売力向上につながることを目指す国際アワードです。

OMOTENASHI Selection 2024、金賞受賞!

1ANKOわんこのあんこの「あんちゅーぶ」は、2024年度の金賞を受賞いたしました。

■お問い合わせ

会社名:PRISM DESIGN合同会社_1ANKO事業部

メールアドレス:store@prism-de.com

公式ECサイト:https://www.1anko.com(https://www.1anko.com/)