eスポーツチーム「REJECT」のSTREET FIGHTER6部門所属あきら選手が5位入賞、餓狼伝説部門所属のSCORE選手が4位入賞！『EVO Japan 2025』の舞台で多くの選手が健闘！！
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」所属の選手・ストリーマーが、2025年5月9日（金）～11日（日）に開催されている格闘ゲーム大会、『EVO Japan 2025』に出場しましたので、各選手の結果を報告いたします。
『EVO Japan 2025』では、12名の選手・ストリーマーが計4タイトルの大会に出場しました。
主な結果として、ストリートファイター６部門にて、あきら選手がday3の壇上へ進出！激戦の末、見事5位。
また、新設部門の『餓狼伝説CotW』にて、SCORE選手が見事4位に入賞しました。 EWC出場権利獲得まであともう一歩でしたが、 REJECTの選手として素晴らしいスタートダッシュを魅せました。
今後とも、REJECTの格闘ゲーム各部門への応援をよろしくお願いいたします。
各選手の結果は以下のとおりです。
【試合結果】
■STREET FIGHTER6
・あきら（＠akiradayooooo(https://x.com/akiradayooooo)） 5位
・ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)） 13位
・BigBird（＠Bigbird_fgc(https://x.com/Bigbird_fgc)） 17位
・Angry Bird（＠FGC_Angrybird(https://x.com/FGC_Angrybird)） 49位
・Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)） 129位
・ハイタニ（＠hai090(https://x.com/hai090)） 129位
・こく兄（@kokujind(https://x.com/kokujind)） 1,537位
・Zerost（@Zerost_s(https://x.com/Zerost_s)） 3,073位
・SCORE（@score33333(https://x.com/score33333)） 4,097位
■餓狼伝説CotW
・SCORE（@score33333(https://x.com/score33333)） 4位
・Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)） 33位
・RenZhan 33位
・kyoicent 49位
■TEKKEN8
・RAEF（@luminousRage(https://x.com/luminousRage)） 25位
■THE KING OF FIGHTERS XV
・SCORE（@score33333(https://x.com/score33333)） 7位
・あきら（＠akiradayooooo(https://x.com/akiradayooooo)） 33位
【REJECTについて】
REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。
世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在11タイトルの部門を保有。
累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。
『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て、2024年に悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。
また、『Apex Legends』部門は公式大会ALGS Year4 Split1 Playoffにて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。
【株式会社REJECT 概要】
■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
■代表者：代表取締役 甲山翔也
■設立：2018年12月
■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階
■事業内容：eスポーツ関連事業
■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社REJECT
メールアドレス：contact@REJECT.co.jp
採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/