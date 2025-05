『2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR ＜DO it! in Tokyo＞』5/12(月)18時よりファンクラブ先行1次受付開始！

株式会社 J HARMONY

こんにちは。

ド・ギョンス ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局です。

いつもド・ギョンスを応援していただき誠にありがとうございます。

昨年、皆さまの熱い声援に包まれて幕を閉じた 「ASIA FAN CONCERT TOUR BLOOM -2024 JAPAN FINAL-」に引き続き、ド・ギョンスが今年も皆さまのもとへ会いに行きます!

ド・ギョンスの心震わせる澄んだ歌声をぜひ会場にて体感してください!

ファンクラブ先行(抽選)1次は本日5月12日18:00よりスタート!

【公演タイトル】

2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR <DO it! in Tokyo >

【公演スケジュール】

■東京/東京体育館

2025年10月25日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年10月26日(日) 開場15:00/開演16:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

【チケット料金】

■プレミアムシート

\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)

■一般チケット

\13,800 (税込)

・未就学児入場不可

・別途プレイガイド手数料がかかります。

・開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

・公演当日チケットの不正転売防止の為、本人確認を行う場合がございます。

・公演内容は急遽変更になる場合がございます。

・公演について会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

<プレミアムシートについて>

DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1・2次を通して、チケットをお申込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「プレミアムシート」へのFC限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。

※「プレミアムシート」の詳細は後日案内いたします。

【枚数制限】

1名様につき各公演2枚まで

【ファンクラブ先行1次お申し込み(抽選)】

■受付期間:2025年5月12日(月)18:00~5月26日(月)23:59

ファンクラブサイトFC NEWSよりお申込みください。

【その他チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行(抽選)2次

受付期間:2025年6月2日(月)18:00~6月16日(月)23:59

※ファンクラブ先行期間内に正会員ご入会いただいた方もお申し込み可能です。

■プレイガイド先行(先着)1次

受付期間:2025年6月30日(月)18:00~7月14日(月)23:59

■プレイガイド先行(先着)2次

受付期間:2025年7月18日(金)18:00~8月1日(金)23:59

■一般販売(先着)1次

受付期間:2025年8月8日(金)18:00~9月7日(日)23:59

■一般販売(先着)2次

受付期間:2025年9月12日(金)18:00~各公演前々日まで

■FC限定アップグレード受付(抽選)

受付期間:2025年9月22日(月) 18:00~9月29日(月)23:59

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

■問い合わせ

DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@dohkyungsoo.jp

平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

https://x.com/dohkyungsoo_jp