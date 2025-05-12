武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』より、天下無双の剣の達人「殺無生」がねんどろいどになって登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 殺無生』を現在、ご案内中です。
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■ねんどろいど Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 殺無生
【製品情報】
□参考価格：8,900円(税込)
□発売日：2025年9月予定
□メーカー：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：七兵衛(松田モデル)
制作協力：ねんどろん
武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』より、天下無双の剣の達人「殺無生」がねんどろいどになって登場！
●交換用表情パーツ：「通常顔」「ちみキャラ顔」「人形顔」
●オプションパーツ：「雙劍・鳳啼雙聲」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)2016 Thunderbolt Fantasy Project
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