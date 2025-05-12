武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』より、天下無双の剣の達人「殺無生」がねんどろいどになって登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 殺無生』を現在、ご案内中です。



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■ねんどろいど Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 殺無生




【製品情報】


□参考価格：8,900円(税込)


□発売日：2025年9月予定


□メーカー：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：七兵衛(松田モデル)


制作協力：ねんどろん















武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』より、天下無双の剣の達人「殺無生」がねんどろいどになって登場！



●交換用表情パーツ：「通常顔」「ちみキャラ顔」「人形顔」


●オプションパーツ：「雙劍・鳳啼雙聲」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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(C)2016 Thunderbolt Fantasy Project



【店舗情報】


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