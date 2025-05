ルーベン・ボイキントップアシスタントコーチ 契約満了のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、ルーベン・ボイキントップアシスタントコーチが2025年6月30日付けで契約満了となり、退団することが決まりましたのでお知らせします。なお、ルーベン・ボイキントップアシスタントコーチは移籍先が決定しており、後日移籍先クラブより発表がございます。

ルーベン・ボイキン(Ruben Boykin)

□生年月日:1985年6月20日

□出身地:アメリカ合衆国

(出身校)

ノーザンアリゾナ大学

(選手歴)

2007-08 Stal Ostrow Wielkopolski(ポーランド)

2008-09 Fileni Bpa Jesi(イタリア)

2009-10 Edimes Pavia(イタリア)

2010-11 Assigeco BPL Lodi(イタリア)

2011-12 VAP Kolossos Rodou(ギリシャ)

2012-13 Anwil Włocławek(ポーランド)

2013-15 秋田ノーザンハピネッツ

2015-16 BG Goettingen(ドイツ)

2016-17 バンビシャス奈良

2017-18 アースフレンズ東京Z

2018 サンロッカーズ渋谷

(コーチ歴)

2019-25 大阪エヴェッサ アシスタントコーチ

□コメント

After six incredible seasons, I want to express my heartfelt thanks to the entire Osaka Evessa organization - the owner, GM, office staff, front staff, coaching staff, trainers, and players. Thank you for the love, support, and appreciation you’ve shown me and my family.

To the amazing fans - your energy, whether at home or away, always lifted us. Thank you for the smiles, the photos, and your constant encouragement.

Osaka Evessa will always have a special place in my heart. I’ll forever be a supporter and wish the organization nothing but the best moving forward.

With gratitude,

Ruben Boykin

素晴らしい6シーズンを大阪で過ごしました。社長、GM、フロントスタッフ、コーチングスタッフ、トレーナー、選手、大阪エヴェッサに関わる全ての皆さまに、心から感謝申し上げます。

そして大阪エヴェッサの素晴らしいブースターの皆さまには、ホーム戦もアウェー戦もエナジーをいただき、チームをグッと持ち上げていただきました。また、皆さんの笑顔、撮っていただいたお写真、贈ってくださった励ましの言葉にも感謝します。

大阪エヴェッサは、私の中で特別な存在であり続けます。これからは大阪エヴェッサを見守る側にはなりますが、今後の発展を心より願っています。

感謝の気持ちを込めて。

ルーベン・ボイキン

