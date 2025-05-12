明日5/13(火)11:00～一般発売開始！ 『xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO』

株式会社WOWOWポスタービジュアル

2023年 3 月、ATEEZ の弟分としてデビューを果たした10 人組ボーイズ・グループ：xikers（サイカース）。デビュー作となった 1st ミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』は韓国国内で初動 10 万枚を超えるセールスを記録。歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動5位という成績を収め、快調なスタートを切った。また、デビューからわずか約6ヶ月で初のワールドツアー『TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER』を開催し、話題を呼んだ。同名のワールドツアーで、アメリカ、ヨーロッパに続き、オーストラリアまで訪問し、日々拡大するグローバルな影響力をアピールしている。

3月末にKアリーナ横浜で開催された『The Performance』では、日本のファン待望のメンバー10名揃ってのパフォーマンスを披露し、圧倒的な存在感を示した。今後より人気なグループになることは間違いなく、K-POP界でも目が離せない存在となるだろう。

今回の公演は、2023年10月に日本・東京と大阪で開催した初のワールドツアー以降、約１年7ヶ月振りに開催される単独コンサートとして期待が高まる中、メンバーJUNGHOON（ジョンフン）が合流したxikers初の日本単独コンサートという点でも更に意味深い。韓国公演を終え、現在全米5都市でのツアー中の彼らは、よりパワーアップした姿を日本のファンに見せるに違いない。5/31(土)、6/1(日)に開催される日本公演に期待してほしい！

明日5/13(火)11:00～一般発売のチケット販売が開始。更に今回のオフィシャルイベントグッズのラインナップが公開され、オンライン販売受付も開始されているので、本番前にぜひこちらも併せてチェックしよう！

(C)KQ Entertainment

【xikers】

xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、 HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、 YECHAN(イェチャン)からなる韓国ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

2024 年 3 月に 3 枚目のミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』を発売すると、米ビルボード のメインチャート「ビルボード 200 」で自己最高位となる 73 位にチャートインし、デビューからわずか 1 年で 2 作のアルバムが同チャートの 100 位圏内にチャートイン。2024年8月にはシングル「Tsuki（Lunatiic）」で日本デビューを果たし、2025年には韓国・ソウルを皮切りに、ニューヨーク、ローズモント、アトランタ、ダラス/フォートワース、ロサンゼルスを巡るアメリカツアーを開催中で、世界からいま大注目の第 5 世代ボーイズグループだ。

＜xikers＞

■xikers JAPAN OFFICIAL SITE：https://xikers-official.jp/

■SNS

Official X（旧Twitter）JP：@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp

Official X（旧Twitter）KR：@xikers_official https://twitter.com/xikers_official

Official Instagram JP：@xikers_jp https://www.instagram.com/xikers_jp/

Official Instagram KR：@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/

Official YouTube：@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@xikers_official

Official Facebook：https://www.facebook.com/xikersKQ/

オフィシャルイベントグッズ商品ラインナップオフィシャルイベントグッズ

■販売サイト

xikers JAPAN OFFICIAL EVENT GOODS STORE

https://xikers-official-goods.jp

※グッズの詳細・購入の注意事項などは、必ずxikers JAPAN OFFICIAL EVENT GOODS STOREよりご確認ください。

＜オフィシャルグッズに関するお問い合わせ＞

xikers JAPAN OFFICIAL EVENT GOODS STORE

サポート窓口：https://xikers-official-goods.jp/v2/contact/input

※グッズに関するお問い合わせはxikers JAPAN OFFICIAL SITEではお答えできません。上記へお問い合わせください。

FC限定グッズ商品ラインナップFC限定グッズ

■販売サイト

xikers JAPAN OFFICIAL FC GOODS STORE

https://xikers-official.jp/contents/927338

※グッズの詳細・購入の注意事項などは、必ずxikers JAPAN OFFICIAL FC GOODS STOREよりご確認ください。

＜オフィシャルグッズに関するお問い合わせ＞

xikers JAPAN OFFICIAL FC GOODS STORE

カスタマーサポート：https://xikers-official.jp/help

※グッズに関するお問い合わせはxikers JAPAN OFFICIAL SITEではお答えできません。上記へお問い合わせください。

＜公演情報＞

xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO

■日程：2025年5月31日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00

2025年6月1日(日) 開場 14:00 / 開演 15:00

■会場：Stellar Ball (品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内)

■チケット価格：12,100円（税込/1Fスタンド）

■チケット受付

受付期間：5月13日（火）11:00～

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/xikers-2025wt/

e+（イープラス）：https://eplus.jp/xikers/

ローソンチケット：https://l-tike.com/xikers/ Lコード：70347

※チケットの購入枚数制限：お一人様4枚まで

※未就学児入場不可

■主催：WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作：WOWOW / HARLOCK

■公演に関するお問い合わせ

キョードープロデューサーズ

https://www.cnplayguide.com/kp/toiawase/

■チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ

https://t.pia.jp/help/index.jsp

e+（イープラス）

https://eplus.jp/qa/

ローソンチケット

https://faq.l-tike.com/

<xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員限定 動画撮影付きお見送り会>

■日程：2025年 5月 31日 (土) 終演後、2025年 6月 01日 (日) 終演後

■会場：Stellar Ball (品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内)

■参加対象者：「xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN JAPAN」 のチケットを

お持ちの日本公式ファンクラブ有料会員の方

※詳細は後日、xikers JAPAN OFFICIAL SITE (https://xikers-official.jp/)にてご案内いたします。