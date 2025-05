オルタナティブロック界のレジェンド、ザ・スマッシング・パンプキンズ 12年ぶりの来日決定！

The Orchard Japan

オルタナティブロック界のレジェンド、ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりの来日が決定。オリジナルメンバーのビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェイムス・イハにキキ・ウォンを加えた新体制で、25年ぶりとなる日本武道館公演を含む待望のジャパンツアーが決定しました。

■公演情報

【名古屋】9月15日(月・祝)COMTEC PORTBASE

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円

※別途1ドリンクオーダー、※未就学児入場不可

<問>キョードー東海 052-972-7466

【東京】 9月17日(水)日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S席17,000円 A席(税込/全席指定)15,000円

※未就学児入場不可

<問>クリエイティブマン 03-3499-6669

【大阪】9月21日(日)Zepp Namba

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKETS|1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円

※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可

<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888

【福岡】9月24日(水)Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円

※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可

<問>キョードー西日本 0570-09-2424

【広島】9月25日(木)広島文化学園HBGホール

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S席17,000円 A席15,000円(税込/全席指定) ※未就学児入場不可

<問>YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

クリエイティブマン会員先行:5/13(火)~5/19(月)

オフィシャル先行:5/20(火)12:00~

一般発売:6/21(土)

企画・制作・招聘:クリエイティブマン

協力:The Orchard

詳しくはこちら:https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/

THE SMASHING PUMPKINS「SIGHOMMI (Visualizer)」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0IJVyUE80Fw ]

■ABOUT THE SMASHING PUMPKINS

1988年、スマッシング・パンプキンズが登場した時、世界は初めて耳にした彼らのサウンドに驚愕させられた。ロック、ポップ、シューゲイザー、メタル、ゴス、サイケ、エレクトロニックといったジャンルを網羅し、甘味なメロディ、ひしゃげたディストーション、ドラマチックなオーケストラ、扇動的なギター、豊かな作曲能力、確固たるフックによって万華鏡のようなサウンドをクリエイト。結成当初から彼らは斬新で唯一無二のサウンドを鳴らしていたが、今でもそれは変わらない。

彼らはこれまでに、3,000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞2冠、MTVビデオミュージックアワード2冠、アメリカン・ミュージック・アワードなどを受賞。100万枚のプラチナディスク認定の『Gish』(1991)、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』(1993)、1,000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』(1995)、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』(1998)、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina /The Machine Of Gold』(2000)といった輝かしい歴史を築き上げている。

2018年には、最も成功した彼らのツアーのひとつ『The Shiny And Oh So Bright Tour』を開催し、アルバム『Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.』をリリース。2020年には、11作目のフル・アルバムとなる2枚組の前作『Cyr』をリリース。2023年には3幕から成る12作目のアルバム『ATUM : A Rock Opera In Three Acts』をリリース。

そして昨年、通算13作目のニューアルバム『Aghori Mhori Mei』をリリース。ビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェームス・イハのオリジナルメンバーによるラインアップが、ギターとベース、ドラムと鋭く切り込むボーカルを駆使した彼らの90年代初期を彷彿とさせるサウンドで圧倒する。

THE SMASHING PUMPKINS 「EDIN (Visualizer)」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RQ9zHfuip_E ]

■リリース情報

The Smashing Pumpkins(ザ・スマッシング・パンプキンズ)

最新アルバム『Aghori Mhori Mei』配信中

レーベル:Martha's Music

配信日:2024年8月2日

配信リンク:https://orcd.co/aghorimhorimei

Tracklist:

1. Edin

2. Pentagrams

3. Sighommi

4. Pentecost

5. War Dreams Of Itself

6. Who Goes There

7. 999

8. Goeth The Fall

9. Sicarus

10. Murnau

■Visualizers

「SIGHOMMI (Visualizer)」https://www.youtube.com/watch?v=0IJVyUE80Fw

「PENTAGRAMS (Visualizer)」https://www.youtube.com/watch?v=caG30x89N7s

「EDIN (Visualizer)」https://www.youtube.com/watch?v=RQ9zHfuip_E

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。