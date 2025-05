小嶋陽菜プロデュースの「Her lip to BEAUTY」と「ROSIER by Her lip to」がルミネ新宿にてPOP UP SHOPを期間限定オープン！

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営する「Her lip to BEAUTY」と「ROSIER by Her lip to」は2025年5月22日(木)~6月1日(日)の期間限定で、東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2にてPOP UP SHOPをオープンいたします。

<2年ぶりとなるブランド合同ポップアップショップ。新作や定番の人気アイテムをラインアップ。>

小嶋陽菜がプロデュースする、ビューティブランド「Her lip to BEAUTY」とランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」による2年ぶりの合同ポップアップショップが、5月22日(木)~6月1日(日)の期間限定でルミネ新宿 ルミネ2にて開催が決定いたしました。



5月14日(水)より始まる「Her lip to」のポップアップショップに続いて同スペースで展開し、約半月間にわたりルミネ新宿をジャックいたします。

■Her lip to BEAUTY

ポップアップショップ限定で「Eau de Parfum - Essence Size - 」が新登場。

昨年12月に発売し、多くのお客様にご好評いただいているオードパルファムより、ポップアップショップ限定で新たに「Eau de Parfum - Essence Size -」を発売いたします。持ち運びにも便利な9mlサイズで、日常の中でより気軽に香りをお楽しみいただけるアイテムです。

オードパルファムの中でも特に人気を誇る「FULL OF LOVE」、「EARLY MORNING」、そして「ROSE BLANCHE」の香りをラインナップ。まるでネイルポリッシュのようなスリムなボトルデザインで、バッグやポーチに忍ばせてもスタイリッシュにお使いいただけます。

その日の気分やシーンに合わせて、手軽に香りを変え、心地良いひとときをお楽しみいただける本製品は、ポップアップショップでのみお買い求めいただけますので、この機会に是非お試しくださいませ。

左から

Eau de Parfum - Essence Size - EARLY MORNING -

Eau de Parfum - Essence Size - FULL OF LOVE -

Eau de Parfum - Essence Size - ROSE BLANCHE -

9ml 各\4,200(税込)

その他には公式オンラインストアでは通常販売していないアイテムや、お得なセットをご用意。テクスチャや香りをお試しいただける各種テスターも取り揃えております。

■ROSIER by Her lip to

ポップアップショップ先行で「Magnolia Tulle Lace Bra Set -french blue-」が新登場。



Exclusive Collectionでご好評いただいている、ROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面に施したティアドロップ型のブラ「Magnolia Tulle Lace Bra Set」から新色<french blue>がポップアップショップにて先行発売いたします。



澄んだ空に光が溶け込むような優美な“フレンチブルー”

肌を美しく魅せる繊細なレースと色合いで、透明感あふれる上品さと美しさをを纏います。



今回の新色よりブラのサイズ展開がB70~F75まで広がり、ショーツには待望のLサイズが新たに仲間入りしました。

さらに、より多くの方に心地よくフィットする一着をお楽しみいただけるよう、ブラとショーツはそれぞれお好みのサイズを自由に組み合わせてオーダーいただけます。

Magnolia Tulle Lace Bra Set \12,000(税込)

カラー:french blue

ブラサイズ:B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75

ショーツサイズ:S,M,L



他、これからのシーズンに欠かせない「Everyday Essential Strapless Bra」など、ブランドのベストセラーであるEveryday Essential Seriesのランジェリーを始め、「Exclusive Collection」の一部ラインアップを展開。お得なセットアイテムも登場いたします。



ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングいただくことや、ご希望の方にはバストサイズの採寸も行っております。



ポップアップショップ概要

Her lip to BEAUTY×ROSIER POP-UP SHOP

期間:2025年5月22日(木)~2025年6月1日(日)

場所:ルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2営業時間:午前11時~午後9時住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目38-2※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。

詳細を見る :https://herlipto.jp/blogs/information-rosier/popupshop-lumineshinjuku2025

ポップアップショップ一部展開アイテム

<Her lip to BEAUTY>

Eau de Parfum 5種

Hair Perfume 2種

SENSUAL RICH BODY CREAM 2種

Perfume Oil 4種

Roll-on Perfume Oil 5種

SENSUAL RICH BODY BALM

MINI FAVORITES SET

RICH HAND CREAM - NUDE PEARL -

BEAUTY HAND SOAP - NUDE PEARL -

CRYSTAL BATH SALT - NUDE PEARL -

GLOW SUNSCREEN SERUM

MIRACLE SUN BALM DUO

オフライン限定アイテム

Self Love Set 2種(5%OFF)

SENSUAL RICH BODY CREAM - NUDE PEARL - 3-SET (10%OFF)

SENSUAL RICH BODY CREAM - ROSE BLANCHE - 3-SET (10%OFF)

SENSUAL RICH BODY BALM 3-SET (10%OFF)

GLOW SUNSCREEN SERUM 3-SET (10%OFF)

PERFECT SUN PROTECTION SET(5%OFF)

HLT ROSE MARBLE MIRROR TRAY

Her lip to BEAUTY JOURNAL



<ROSIER by Her lip to>

Everyday Series

Everyday Essential Strapless Bra

Everyday Essential Bra

Everyday Essential Shorts / Thong

Everyday Essential Night Bra

Everyday Magical Lacy Shorts / Thong



Exclusive Collection

Magnolia Tulle Lace Bra Set

Versailles Rose Bra

Versailles Rose Shorts / Thong

Rose Veil Bra

Rose Veil Shorts / Thong

La Vie en Rose Bra

La Vie en Rose Shorts / Thong

Inner Item

Perfect Hip Girdle

ROSIER Bra Camisole



Other

ROSIER Pajama Set

ROSIER Lingerie Bag

※一部アイテム・サイズが欠品している可能性がございます。詳しくは店頭スタッフにお尋ねくださいませ。

※その他、発売アイテムの詳細に関しましては、Her lip to BEAUTYとROSIER by Her lip toの公式インスタグラムやHer lip to 公式X等にて随時公開を予定しております。



■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。



公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



■ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)とは

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。

ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう

多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい

手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット

まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う

心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー

ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。

国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:

Her lip to BEAUTY 小沢

ROSIER by Her lip to 及川

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/

■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to BEAUTY カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

ROSIER by Her lip to カスタマーセンター

https://rosier-by-hlt.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日