「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIのパフォーマンスが決定

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MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）では、5 月22 日(木)に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催いたします。このたびGrand Ceremonyでは、最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの 8組のアーティストによるパフォーマンス披露が決定しました。



※パフォーマンスアーティストの皆さまには、最優秀作品/アーティストの受賞と関わらず、ご出演いただきます。


※アーティストの表記は出演順ではなく五十音順





「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年5月21日(水)・22日(木)の2日間にロームシアター京都にて授賞式を開催いたします。主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する2日目の授賞式Grand Ceremonyの様子は、NHK総合・BSにて生中継いたします。



Grand Ceremonyでは主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露されます。授賞式では主要部門の最優秀作品/アーティストが発表、スピーチやトロフィーの授与が行われます。また、パフォーマンスパートでは人気アーティストによるライブで会場を盛り上げます。



このたびパフォーマンスアーティストには、AI、宇多田ヒカル、Awich 、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの8組が決定しました。MAJだけの特別なパフォーマンスに、どうぞご期待ください。 （宇多田ヒカルは事前収録での出演となります）


※アーティストの表記順は出演順ではなく五十音順


テレビ放送予定


■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル　レッドカーペットライブ


5月22日(木)　午後６時００分～７時３０分 （NHK BS）



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部


5月22日(木)　午後７時３０分～８時４５分（NHK総合） 　　　　　　


※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第２部


5月22日(木)　午後１０時００分～１０時４５分 （NHK総合） 　　　　　　　　　


※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり


radikoライブ配信予定


radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』


授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」 で完全ライブ配信。


■5月21日（水）


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Premiere Ceremony


■5月22日（木）


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Grand Ceremony


※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり


YouTubeライブ配信予定


■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony [授賞式]


5/21（水）14:00配信スタート（予定）


ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=jBjbT0Zr6zI



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony [授賞式]


5/22（木）19:30配信スタート（予定）


ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=ujweg-_TCb8


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要



・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）


※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)　


・会場：ロームシアター京都


・放送：NHKにて生中継　※22日（木）のみ


・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く


Leminoにてアーカイブ配信予定


・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/


・協力：文化庁　経済産業省


・後援：京都府　京都市　京都商工会議所　JETRO





「MUSIC AWARDS JAPAN」公式メディア



日本の多様な音楽やカルチャーの魅力を世界へ発信していくCEIPAの新メディアサイト『OTOMO』が、OPENしています。ぜひ、こちらもチェックをよろしくお願いいたします。






『OTOMO』：https://otomo.net/





「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS


・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA　(https://x.com/MAJ_CEIPA)


・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa


・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/


・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/


・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official


・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official


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