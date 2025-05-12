「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIのパフォーマンスが決定
国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）では、5 月22 日(木)に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催いたします。このたびGrand Ceremonyでは、最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの 8組のアーティストによるパフォーマンス披露が決定しました。
※パフォーマンスアーティストの皆さまには、最優秀作品/アーティストの受賞と関わらず、ご出演いただきます。
※アーティストの表記は出演順ではなく五十音順
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年5月21日(水)・22日(木)の2日間にロームシアター京都にて授賞式を開催いたします。主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する2日目の授賞式Grand Ceremonyの様子は、NHK総合・BSにて生中継いたします。
Grand Ceremonyでは主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露されます。授賞式では主要部門の最優秀作品/アーティストが発表、スピーチやトロフィーの授与が行われます。また、パフォーマンスパートでは人気アーティストによるライブで会場を盛り上げます。
このたびパフォーマンスアーティストには、AI、宇多田ヒカル、Awich 、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの8組が決定しました。MAJだけの特別なパフォーマンスに、どうぞご期待ください。 （宇多田ヒカルは事前収録での出演となります）
※アーティストの表記順は出演順ではなく五十音順
テレビ放送予定
■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ
5月22日(木) 午後６時００分～７時３０分 （NHK BS）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部
5月22日(木) 午後７時３０分～８時４５分（NHK総合）
※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第２部
5月22日(木) 午後１０時００分～１０時４５分 （NHK総合）
※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり
radikoライブ配信予定
radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」 で完全ライブ配信。
■5月21日（水）
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Premiere Ceremony
■5月22日（木）
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
YouTubeライブ配信予定
■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony [授賞式]
5/21（水）14:00配信スタート（予定）
ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=jBjbT0Zr6zI
■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony [授賞式]
5/22（木）19:30配信スタート（予定）
ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=ujweg-_TCb8
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要
・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）
※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)
・会場：ロームシアター京都
・放送：NHKにて生中継 ※22日（木）のみ
・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く
Leminoにてアーカイブ配信予定
・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/
・協力：文化庁 経済産業省
・後援：京都府 京都市 京都商工会議所 JETRO
「MUSIC AWARDS JAPAN」公式メディア
日本の多様な音楽やカルチャーの魅力を世界へ発信していくCEIPAの新メディアサイト『OTOMO』が、OPENしています。ぜひ、こちらもチェックをよろしくお願いいたします。
『OTOMO』：https://otomo.net/
「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS
・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA (https://x.com/MAJ_CEIPA)
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa
・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/
・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official
・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official