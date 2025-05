にじさんじの「七次元生徒会！」1st EP「即物的アンサンブル」リリースキャンペーン情報公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、樋口楓、叶、仙河緑(緑仙)、三枝明那、レオス・ヴィンセント、周央サンゴによるユニット「七次元生徒会!」による1st EP「即物的アンサンブル」の情報をお伝えします。

七次元生徒会!「即物的アンサンブル」リリースキャンペーン決定!

七次元生徒会! 1st EP「即物的アンサンブル」のリリースを記念して、アニメイト・タワーレコードでのキャンペーンが決定!

複製コメント入りレシートの発行や限定動画の放映、POP・スタンディーの展示など、盛りだくさんの内容をご用意しています。

詳細は各法人HPにてご確認ください。

アニメイト「七次元生徒会!『即物的アンサンブル』」発売記念キャンペーン

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113084

「七次元生徒会!×TOWER RECORDS」キャンペーン

https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/12/0701

他CD取扱店舗でも様々なオリジナル特典をご用意しています。

各特典はすべて数量限定となりますので、確実に手に入れたい方はお早めのご予約をお願いいたします。

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典:フリースケジュール手帳&ボールペンセット

無償特典:証明写真風 特製ステッカー

https://shop.nijisanji.jp/TAG_586



▼Sony Music Shop

アイテム:ポストカード

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G001810&cd=G001810(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G001810&cd=G001810)



▼Amazon.co.jp

アイテム:メガジャケ

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DW8RPFJ9|B0DW93MQ8W|B0DW8KGLH1|B0DW8KMSCT|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DW8RPFJ9%7CB0DW93MQ8W%7CB0DW8KGLH1%7CB0DW8KMSCT%7C)

▼楽天ブックス

アイテム:アクリルキーホルダー(50mm×50mm)

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600218947+4573600218954&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600218947+4573600218954&f=O)



▼ 全国アニメイト (通販含む)

アイテム:クリアカード(89mm×127mm)

https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E5%8D%B3%E7%89%A9%E7%9A%84%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E5%8D%B3%E7%89%A9%E7%9A%84%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB)

▼ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

アイテム:マルチクロス(15cm×15cm)

https://www.gamers.co.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E4%B8%83%E6%AC%A1%E5%85%83%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%EF%BC%81(https://www.gamers.co.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E4%B8%83%E6%AC%A1%E5%85%83%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%EF%BC%81)

▼TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

アイテム:レプリカチケット

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6331850

▼HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

アイテム:ホログラムステッカー(60mm×60mm)

https://www.hmv.co.jp/news/article/250206133/

▼ソフマップ・アニメガ

アイテム:アクリルコースター(76mm)

https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F5%2F28&date_to=2025%2F5%2F28&keyword=%8E%B5%8E%9F%8C%B3%90%B6%93k%89%EF&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F5%2F28&date_to=2025%2F5%2F28&keyword=%8E%B5%8E%9F%8C%B3%90%B6%93k%89%EF&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)

▼セブンネットショッピング

アイテム:アンブレラマーカー(32mm×32mm)

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=seitokai0720250528&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=seitokai0720250528&searchKeywordFlg=1)

Pre-add / Pre-saveキャンペーン開始!

期間内に以下の音楽配信サービスで七次元生徒会!「即物的アンサンブル」を、Pre-add /Pre-save機能を使って予約すると、ここでしか見られない限定メッセージ動画が視聴できます!



■対象サービス

Apple Music

Amazon Music

Spotify

YouTube Music

■ キャンペーン期間:2025年5月27日(火)23:59まで

■ Pre-add / Pre-Save :https://accelnotes.lnk.to/seitokai_07_ensemble

■ Preキャンペーン共通応募フォーム:https://forms.gle/tfLf2RUFy1LneiZx7



■ Pre-add / Pre-saveとは?

各配信ストアにて配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。 事前にPre-add/Pre-seveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。

■ 参加方法

1.「https://accelnotes.lnk.to/seitokai_07_ensemble」にアクセスしてください。

2.希望のストアをタップし自身のアカウントにログイン、アクセスリクエストを許可してください。

3.選択したストア内にてPre-add または Pre-saveを行いスクリーンショット撮影し、保存してください。

4.下記の共通応募フォーム「https://forms.gle/tfLf2RUFy1LneiZx7」に必要事項をご入力のうえ、3.で撮影したスクリーンショットをアップロードし応募期間内にご応募ください。

5.応募完了画面より、限定動画試聴が可能となります。

2.・3.の工程/内容はご利用サービスによって異なります。

詳細は以下をご確認ください。

▼Apple Music Pre-addの場合

2.Apple Music「Pre-add」をタップし自身のアカウントにログインしてください。

3.画面上部に「We will add it to your Apple Music library on the release date.」と表示され、2.でタップした「Pre-add」ボタンが「Pre-added」に変わったら完了となりますので、その画面をスクリーンショット撮影し保存してください。

▼Spotify Pre-saveの場合

2.Spotify「Pre-save」をタップしてください

3.画面上部に「Success|We will save it to your Spotify library on the release date.」と表示され、2.でタップした「Pre-save」ボタンが「Pre-saved」に変わったら完了となりますので、その画面をスクリーンショット撮影し保存してください。

▼Amazon Music Pre-saveの場合

2.Amazon Music「Pre-save」をタップしてください

3.画面上部に「Success|We will save it to your Amazon Music library on the release date.」と表示され、2.でタップした「Pre-save」ボタンが「Pre-saved」に変わったら完了となりますので、その画面をスクリーンショット撮影し保存してください。

▼YouTube Music Pre-saveの場合

2.YouTube Music「Pre-save」をタップしてください

3.画面上部に「Success|We will save it to your YouTube favorites on the release date.」と表示され、2.でタップした「Pre-save」ボタンが「Pre-saved」に変わったら完了となりますので、その画面をスクリーンショット撮影し保存してください。

※Pre-add、Pre-save機能を初めてご利用になる方は、各サービスとLinkfireとの連携が必要となります。上記の手順2.の後にLinkfireとの連携画面が表示されますので、画面表示に従って連携を行ってください。

■限定動画視聴方法

応募完了画面に限定動画URLが記載されていますので、記載URLよりご視聴ください。

クロスフェード動画公開!

2025年5月28日(水)に発売される、「七次元生徒会!」1st EP「即物的アンサンブル」のクロスフェード動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JL-T3vG78MU ]

七次元生徒会!YouTubeチャンネルにて公開している番組「生徒会、使わせていただきます!」での活動の様子がそのまま楽曲になったようなコミカルな楽曲から、華やかでカッコいい側面を表現した楽曲まで収録されたバラエティー豊かな1枚になっています。

七次元生徒会!らしさが詰まった1st EP「即物的アンサンブル」を是非この機会にお買い求め下さい。

2025年5月28日(水)発売 七次元生徒会!1st EP「即物的アンサンブル」情報

■初回生産限定盤

品番:ACN-10038/9

価格:2,530円(税込)

仕様:2CD(CD+特典カバーCD)



<Disc 1 - CD (全形態共通)>

M-1:即物的アンサンブル (作詞・作曲・編曲:OSTER project)

M-2:バトルロイヤル ~漢道~ (作詞:Mio Aoyama(Blue Bird's Nest)/作曲:五戸力(Blue Bird's Nest)/編曲:清水武仁(Blue Bird's Nest))

M-3:BEST TREASURER (作詞・作曲・編曲:脇眞富(Arte Refact))

M-4:SEVEN-RESPECT! (作詞:新谷風太/作曲・編曲:Kijibato(Dream Monster))

<Disc 2 - CD(初回生産限定盤のみ収録)>

収録曲全3曲(カバー)

M-1:怪物さん feat.あいみょん(三枝明那&周央サンゴ)

M-2:バッド・ダンス・ホール(仙河緑&レオス・ヴィンセント)

M-3:ヴィラン(樋口楓&叶)

■通常盤

品番:ACN-10040

価格:1,760円(税込)

仕様:CD

<CD Only (全形態共通)>

M-1:即物的アンサンブル (作詞・作曲・編曲:OSTER project)

M-2:バトルロイヤル ~漢道~ (作詞:Mio Aoyama(Blue Bird's Nest)/作曲:五戸力(Blue Bird's Nest)/編曲:清水武仁(Blue Bird's Nest))

M-3:BEST TREASURER (作詞・作曲・編曲:脇眞富(Arte Refact))

M-4:SEVEN-RESPECT! (作詞:新谷風太/作曲・編曲:Kijibato(Dream Monster))

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします

・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・七次元生徒会!公式X:https://x.com/seitokai_07

【七次元生徒会!について】

樋口楓/叶/仙河緑(緑仙)/三枝明那/レオス・ヴィンセント/周央サンゴの6名による男女混合VTuberユニット。

X:https://x.com/seitokai_07

YouTube:https://www.youtube.com/@seitokai_07

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram:https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB:https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン:https://magazine.anycolor.co.jp

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸