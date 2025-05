「『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate-」U-NEXT独占でライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年5月26日(月)より開催される「『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Desperate Checkmate-」を独占でライブ配信いたします。ライブ配信の対象となるのは【東京公演】5月26日(月)18:00初日公演、【大阪公演】6月8日(日)13:00/18:00大千秋楽公演の3公演です。また3公演通しチケットも販売いたします。

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』は、スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!』の舞台化作品として、2016年に初演『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いています。

本公演の物語は、騎士たちが集うユニット『Knights』が結成されるまでの前日譚となります。

また、『Knights』をメインユニットとした公演は2017年以来の上演となり、橋本祥平さんはじめ、5人全員が続投するファン待望の公演となっています。

U-NEXTでは、【東京公演】5月26日(月)18:00初日公演、【大阪公演】6月8日(日)13:00/18:00大千秋楽公演の3公演を独占でライブ配信。いずれも公演終了後も楽しめる見逃し配信つきです。さらに、一部公演にはキャストによる終演後生コメント映像をお届けするほか、3公演通しチケット購入者全員へ特典ブロマイドをプレゼントいたします。

また、U-NEXTでは5月12日(月)より、『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』や、劇団『ドラマティカ』シリーズの過去作が順次配信開始となります。

『あんさんぶるスターズ!!』関連のアニメ、バーチャルライブ映像、書籍も配信中ですので、あわせてお楽しみください。

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Desperate Checkmate-

【配信期間/販売期間】

1.5月26日(月)18:00初日公演<東京公演>

・ライブ配信:5月26日(月)18:00~公演終了まで

・見逃し配信:準備が整い次第~6月9日(月)23:59

・販売期間:5月12日(月)12:00~6月9日(月)20:00

2.6月8日(日)13:00公演<大阪公演>

・ライブ配信:6月8日(日)13:00~公演終了まで

・見逃し配信:準備が整い次第~6月22日(日)23:59

・販売期間:5月12日(月)12:00~6月22日(日)20:00

3.6月8日(日)18:00大千秋楽公演<大阪公演>

・ライブ配信:6月8日(日)18:00~公演終了まで

・見逃し配信:準備が整い次第~6月22日(日)23:59

・販売期間:5月12日(月)12:00~6月22日(日)20:00

4.3公演通しチケット

・ライブ配信:1.2.3.の公演の日程に準ずる

・見逃し配信:1.2.3.の公演の日程に準ずる

・販売期間:5月12日(月)12:00~6月22日(日)20:00

※いずれもマルチアングルとなります。

※ライブ配信終了後は、見逃し配信のみ購入することができます。

【視聴料】

<ライブ配信+見逃し配信付き>

1.2.3.:各3,800円(税込)

<3公演通しチケット(ライブ配信+見逃し配信付き)>

4.:11,400円(税込) ※特典ブロマイド付



※「3公演通しチケット特典ブロマイド」の詳細については後日公開いたします。

※各ライブ配信終了後、視聴期限まで見逃し配信の視聴が可能です。購入チケットにより視聴期限が異なりますので、ご注意ください。

※通しチケットをご購入いただいても、視聴期限は各公演に定められた終了日時までとなります。【1.5月26日(月)18:00初日公演】の配信視聴期間は、【6月9日(月)23:59】で終了致します。

上記の配信視聴期間以降に3公演通しチケットを購入されても、【1.5月26日(月)18:00初日公演】の見逃し配信は視聴できませんのでご注意ください。

※あとから3公演通しチケットを購入された場合でも、先に購入した単日チケットの払い戻しはできません。予めご了承ください。

詳細はこちら(https://help.unext.jp/info/info106b)をご確認ください。

【特典映像(コメント映像出演キャスト)】

1.5月26日(月)18:00初日公演<東京公演>

キャスト:橋本祥平、高崎翔太



2.6月8日(日)13:00公演<大阪公演>

キャスト:橋本祥平、高崎翔太、荒牧慶彦、北村 諒、北川尚弥



※6月8日(日)18:00大千秋楽公演に特典映像はございませんので、予めご了承ください。

(C)2021 Happy Elements K.K/あんステ製作委員会

<『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』・劇団『ドラマティカ』過去作品>

【配信開始日】5月12日(月)12:00

【配信ページ】https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010867

【配信開始作品】

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』~Take your marks!~

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』~To the shining future~

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Judge of Knights~

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Memory of Marionette~

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Destruction × Road~

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Night of Blossoming Stars~

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Meteor Lights~

『あんステフェスティバル』

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Track to Miracle-

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Witness of Miracle-

劇団『ドラマティカ』ACT1/西遊記悠久奇譚

劇団『ドラマティカ』ACT2/Phantom and Invisible Resonance



【配信開始日】5月23日(金)12:00

【配信開始作品】

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Party Live-

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。