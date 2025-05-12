GIGABYTEよりintel B760チップセット搭載 PCIe 5.0 & W-Fi 6E対応 Micro-ATX サイズ マザーボード「B760M DS3H WIFI6E GEN5」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーGIGABYTE社より

intel B760チップセットを搭載したPCIe 5.0 & W-Fi 6E対応 Micro-ATXマザーボード「GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5」を2025年5月16日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。

●B760M DS3H WF6E GEN5（型番）

6+2+1フェーズ・デジタル電源設計、DDR5 XMP メモリ対応、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard、PCIe 5.0 Gen5 x16 帯域対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース設計、リア USB 3.2 Gen.2 Type-C (10 Gbps)、Realtek 高音質オーディオ、2連 PCIe 4.0 M.2 スロット、Ultra Durable PCIe アーマー、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、Wi-Fi 6E 802.11ax 無線LAN + Bluetooth 5.3 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などの機能を備え、一般用途に最適な GIGABYTE UD (Ultra Durable) 系 Micro-ATX マザーボードです。

●製品詳細 https://newx-corp.jp/product/gigabyte-intel-b760m-ds3h-wifi6e-gen5/

●高解像度画像はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1eN8ZA0DIAWjde0S5O1_SYxBjCy42NGg0?usp=sharing)

■製品概要

メーカーリリース詳細はこちら：https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-429

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp

公式Ｘ：https://twitter.com/NEWXCorp