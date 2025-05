【価値創造ソリューション】秋葉原のメイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』へのカプセルトイ筐体提供を開始

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://www.dreamplanet.co.jp/

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ社」)は、秋葉原のメイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』グループへカプセルトイ筐体の提供を開始したことをお知らせいたします。これは、2024年9月に子会社化した株式会社ドリームプラネット(本社:埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役:宮村正人、以下「ドリームプラネット」)とのシナジーを活かした取り組みです。

■カプセルトイ筐体提供の概要について

「氷の国のリリアンプリアン」グループが運営する下記店舗への筐体設置を実施いたしました。

●『氷と宝石のパティスリー リリアンキュキュ』

住所:東京都千代田区外神田3-11-5 D・B秋葉原ビル1F・2F

URL: https://lilian-plian.com

現時点では筐体設置の段階であり、今後の具体的な内容については、進捗があり次第あらためて報告させていただきます。

■今後の展望について

今後、以下のような展開を進めていきます

1.オリジナルコンテンツの共同開発

○『リリアンプリアングループ』の世界観を活かしたカプセルトイ商品の共同開発

2.顧客体験価値向上

○エンターテインメント店舗におけるカプセルトイとのシナジーの創出



3.実践知の蓄積

○新たな顧客接点に関する知見収集

4.他店舗、他施設への横展開

○カプセルトイを通じた、新たなビジネスモデルの展開

【株式会社ドリームプラネット】

所在地:埼玉県鶴ヶ島市藤金174

設立:2005年11月29日

代表者:代表取締役社長 宮村 正人

事業内容:キャラクター製品の製造・卸、外食産業等へのルート販売・卸

URL: https://www.dreamplanet.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp