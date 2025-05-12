未来の“現場監督”たちへ―鈴与建設、インターンシップを通じて建設業の魅力を発信

鈴与株式会社

鈴与建設株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：櫻井重英）は、2027年3月までに卒業予定の大学生および大学院生を対象にインターンシップを実施します。また、当社採用チームの想いを込めた採用コンセプトムービー「あなたの景色をつくろう」も公開しました。

▼インターンシップ開催概要

実施期間：1日～1週間（要相談）

実施時期：6月～2月（随時開催）※具体的な期間・日時は応募者と相談の上決定

開催場所：静岡市内（集合場所は鈴与建設本社を予定）

対 象：全学部・全学科

募集人数：各日程10名程度（応募者多数の場合は抽選）

報 酬：なし（交通費補助、宿泊費負担あり）

▼インターンシップ内容（例：1日プログラム）

10:00～12:00 会社概要説明

12:00～13:00 昼食（先輩社員・人事担当との交流）

13:00～16:00 現場見学・施工管理業務体験

16:00～16:30 体験総評

その他の業務体験（希望者向け）

建築施工管理：物流施設、工場、オフィス、商業施設などの施工管理

土木施工管理：道路、橋梁、河川、港湾、上下水道などの整備・保守工事

建築設計 ：倉庫、店舗、ビル、住宅などの設計

建築設備 ：電気設備、空調設備、給排水設備などの設計

インターンシップについての詳細はこちらから▽

https://www.suzuyo-kensetsu.co.jp/recruit/internship/(https://www.suzuyo-kensetsu.co.jp/recruit/internship/)

▼応募について

募集開始：2025年5月12日(月)

エントリーはこちらから▽

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp61509/outline.html(https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp61509/outline.html)

▼採用コンセプトムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UAU1n5xwQgU ]

当社Youtubeチャンネルにて、鈴与建設採用コンセプトムービー「あなたの景色をつくろう」を公開しました。建設業の魅力と社会的意義、そして当社社員の活躍する姿を、映像を通してご覧いただけます。

YouTube動画はこちらから▷ full ver.(https://www.youtube.com/watch?v=UAU1n5xwQgU&t=3s) 30秒ver.(https://www.youtube.com/watch?v=vzPnNZbJ6zQ) 15秒ver.(https://www.youtube.com/watch?v=NftMESjTWeo)

鈴与建設株式会社

所在地：静岡県静岡市清水区松原町5-17

代表者：代表取締役社長 櫻井 重英

会社HP：https://www.suzuyo-kensetsu.co.jp/

採用HP：https://www.suzuyo-kensetsu.co.jp/recruit/