2025-2026シーズン　登録完了選手（2025年5月11日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年5月11日付】



■T.T彩たま



【選手登録完了】

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)



【2025年5月11日付までの登録完了選手】

◆男子



【T.T彩たま】

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

小野 泰和 (オノ ダイト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)





【静岡ジェード】町 飛鳥 (マチ アスカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)松下 大星 (マツシタ タイセイ)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)石山 慎 (イシヤマ シン)【金沢ポート】松平 健太 (マツダイラ ケンタ)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)チャン ウジン (張 禹珍)【琉球アスティーダ】鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)宮川 昌大 (ミヤガワ ショウダイ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)◆女子【日本生命レッドエルフ】上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)麻生 麗名 (アソウ レイナ)篠原 夢空 (シノハラ ユラ)赤江 夏星 (アカエ カホ)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)【日本ペイントマレッツ】佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)村松 心菜 (ムラマツ ココナ)【九州カリーナ】野村 萌 (ノムラ モエ)小林 りんご (コバヤシ リンゴ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)