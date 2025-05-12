【ホテルメトロポリタン 川崎】かき氷がティータイムに登場
日本ホテル株式会社
明治33年創業、宮下製氷冷蔵信州の深層天然水氷を雪のようにふんわりと削り出します
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詳細 :
https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/kakigori2025.html
ゆったりとしたホール席
線路沿いのカウンター席
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/1806_3_bcbf6121ff4fb89c7252a95afe098fa3.jpg ]
明治33年創業、宮下製氷冷蔵信州の深層天然水氷を雪のようにふんわりと削り出します
ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）の直営するオールデイダイニング「Terrace and Table」では、2025年5月19日（月）より、15:00～17:00のティータイムにかき氷の提供を開始いたします。
氷は明治33年に創業した宮下製氷冷蔵の地下深くの帯水層から汲み上げた信州深層天然水を使用。これを雪のようにふんわりと削り出します。フレーバーは北海道産あずきと宇治抹茶や、自家製フルーツソース練乳クリーム仕立てなどからお選びいただけます。
今夏も猛暑と予想される中、快適でゆったりとくつろげる店内で清涼スイーツをお楽しみください。
かき氷 商品概要
フレーバー・価格
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北海道産あずきと抹茶の宇治金時
（写真は北海道産練乳トッピング）
自家製フルーツソース 練乳クリーム仕立て
（写真はベリー）
AIRDOコラボレーション
「AIRDO色に染まった旭岳」
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詳細 :
https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/kakigori2025.html
店舗情報
ゆったりとしたホール席
線路沿いのカウンター席
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/1806_3_bcbf6121ff4fb89c7252a95afe098fa3.jpg ]