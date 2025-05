世界的なUXデザイナーに教わる！プロジェクトの課題に応じたリサーチ方法とは？5/24（土）無料セミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.2」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は5月24日(土)、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159180/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159180/?rls)

※締切:2025年5月24日(土) 11:00

Creek and River Co., Ltd. (C&R) will host “UX Research Methods Deep Dive: Information Architecture Research and User Interviews” on Saturday, May 24, 2025.



*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).

▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159174/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159174/?rls)

Application deadline:2025/5/24(SAT)11:00(JST)





製品やサービスのユーザー体験を理解し、改善するための調査プロセスを指すUXリサーチ。本セミナーシリーズでは、25年以上のUXデザインの経験を持つ米国人のマット・ペンナ氏が講師を務め、全5回にわたりUXリサーチの手法について解説します。



今回のテーマは「情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」。プロジェクトの課題に応じて最適なリサーチ手法を選び、実施する技術を学びます。情報アーキテクチャの研究やインタビュー、調査、A/Bテストなど、さまざまなリサーチ手法を実際に体験し、プロジェクトの制約やタイムラインに関係なく、実用的なユーザーインサイトを得るためのツールについて解説します。UXリサーチの専門知識を深め、実践的なスキルを身に着けていきましょう。



<こんな方におすすめ>

・UXデザイナーやリサーチャー

・プロダクトマネージャー

・マーケティング担当者

・開発者やエンジニア

・企業内でユーザビリティやUXに関わる業務を担当している方

・UXリサーチの基礎から応用まで学びたい方



▼今後の「UXリサーチ」セミナーシリーズ(予定)

6月実施予定 Vol.3データを効果的に分析・統合する

7月実施予定 Vol.4調査結果の建設的な共有方法

8月実施予定 Vol.5組織内で調査手法を構築・拡大する

※月1回のペースで実施予定(都合により予告なく実施月・内容が変更となる場合があります。)



This UX Research webinar series, spanning five sessions, will provide detailed explanations on planning and conducting usability studies, selecting research methods that align with goals, effectively analyzing and synthesizing data, constructively sharing research findings, and building and scaling research practices within an organization.The instructor for this series is Matt Penna, an award-winning art director with over 25 years of experience in UX design.



The second session will focus on “Information Architecture Research and User Interviews.”Navigate the complex landscape of UX research methods in our comprehensive “Research Methods Deep Dive” module, where you’ll master the art of selecting and implementing the right techniques for every project challenge. This practical session equips you with hands-on experience in powerful research approaches-from information architecture studies and in-depth interviews to surveys and A/B testing-providing you with a versatile toolkit to uncover actionable user insights regardless of your project constraints or timeline.



▼ “UX Research” Seminar Series (5 Sessions Planned)

June: Vol.3 Effectively Analyzing and Synthesizing Data

July: Vol.4 Constructively Sharing Research Findings

August: Vol.5 Building and Scaling Research Practices within the Organization

Planned to be held once a month (Dates and content are subject to change without notice due to circumstances).

UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー

■日時

2025年5月24日(土) 10:00~11:00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ(Matt Penna)氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■対象

・UXデザイナー

・ゲームデベロッパ / ゲームデザイナー / ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・ユーザー / プレーヤーリサーチャー

・AIプログラマー / デベロッパ



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159180/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159180/?rls)

※締切:2025年5月24日(土) 11:00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp

UX Research Vol.2 Information Architecture Research and User Interviews

■Date and time

2025/5/24(SAT) 10:00~11:00(JST)



■Place

Zoom



■Speaker

UX designer

Matt Penna氏

Matt Penna is an award-winning art Director 25+ years user experience designer for such brands as Bank of America, Disney, Berlitz, Volvo, ADP. He has also started several businesses in the areas of music production, web design, and coaching. His most recent venture, UX Tactical, is a consulting and education company.

http://uxtactical.com/



■Participants

・Game developer

・Game designer

・Game planner

・Product Designer

・Web Designer

・Web Producer

・Graphic Designer

・UX Designer

・AI Programmer / Developer



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159174/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159174/?rls)

Application deadline:2025/5/24(SAT)11:00(JST)



【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar "UX Research“

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

X:https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver

note:https://note.com/creek

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



