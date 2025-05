＜KCON JAPAN 2025＞11万人が来場し、世界最大規模のファンとアーティストが交流するフェスティバルKCONが今年も成功裏に終える！累積来場者数は210万人を突破！

CJ ENM Japan 株式会社

・KCON JAPAN 2025、今年は11万人を動員数を記録し、成功裏に終える。

・33組のアーティスト出演、約74のプログラム披露、スポンサーを含む270のブースが出展

・累積来場者数が210万人を突破

「KCON JAPAN 2025」(C) CJ ENM CO., Ltd, All Rights Reserved

CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、5月9日(金)から11日(日)まで千葉県の幕張メッセで開催した「KCON JAPAN 2025」が約11万人の来場者を記録し、大盛況に幕を閉じたことを発表しました。

CJ ENMが今年最初のKCONとして開催した『KCON JAPAN 2025』は、3日間を通じて賑わいを見せ、成功裏に終えました。『KCON JAPAN 2025』の会場を訪れた観客は、5つのステージを移動しながらタイムテーブルごとに好みに合わせて自由にアーティストのステージを楽しんだほか、『KLOVER'S CLUB FAIR』がテーマの、活気ある学園祭の雰囲気をテーマとした空間を満喫しました。ファンとアーティストの交流を拡大し続けているKCONは、K-POPファンとアーティスト双方に特別な体験と思い出を提供し、メディアからも注目を浴びました。日本の主要な地上波テレビ番組による取材も行われ、日本の「第4次韓流ブーム」として『KCON JAPAN 2025』の現場の様子が併せて紹介されました。

3日間で合計33組のアーティストが参加した『KCON JAPAN 2025』は、約74の公演とステージプログラムを披露し、様々なジャンルと個性を持つアーティストたちの圧倒的な存在感で、観客の足取りと熱い歓声を絶え間なく引き寄せました。『KCON JAPAN 2025』は日本だけではなく、世界中のファンを魅了しました。グローバルK-POPコンテンツプラットフォームのMnet Plusをはじめ、YouTubeなどのデジタルプラットフォームを通じて、さまざまな国と地域のK-POPファンが視聴しました。

■アーティストと最も近い距離で交流するコミュニケーション型フェスティバル!観客もアーティストもブランドにとっても最高の瞬間を!

年々進化を続けている『KCON』は、今年アジア初の開催地である日本で、より充実したプログラムでファンに忘れられない思い出を届けました。参加型スペースが広がる「FESTIVAL GROUNDS」をはじめ、新たに登場した「X STAGE」、「ARTIST STAGE」など、より充実したコンテンツで観客を魅了しました。MZ世代が多く来場した「KCON JAPAN 2025」では、毎日午前10時から午後6時まで、K-POP、フード、ライフスタイル、ビューティーを網羅した270のブースが参加し、ブランドをグローバルにアピールする機会となりました。

3日間にわたって繰り広げられた多様なコンセプトのステージでは、普段体験できないステージや参加型コンテンツが盛り沢山に展開されました。ファンとアーティストが近くで交流するファンダムプログラムとステージ演出は、「KCON」ならではの魅力を発揮。新進気鋭のアーティストのグローバルデビューの登竜門として、今年新たな看板コンテンツとして登場し、様々なジャンルから13組のアーティストを紹介した「SHOWCASE」。ダンスを愛するファンのために、アーティストからポイントとなる振付を直接学び、ランダムプレイダンスも楽しめる「DANCE STAGE」。 ファンが推しのアーティストと直接出会い交流できる特別な瞬間を提供した「MEET & GREET」も大きな人気を集めました。好きなアーティストの単独パフォーマンスの時間に合わせて、360度ステージで至近距離から観覧できる「ARTIST STAGE」は、アーティストとファンが一体となって絆を深めました。また、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」で人気を集めている「Waiting Room Live」のように、M COUNTDOWNの楽屋を再現したスペースも登場し、K-POPファンの”秘密基地”として「ヒドゥンスペース」が注目を浴びました。

さらに人生に一度きりの体験イベントも用意されました。13年にわたる「KCON」の観客動員数が200万人を突破したことを記念して、5月9日のM COUNTDOWNステージの観客の中から抽選で「KCON生涯入場パス」と「SAMSUNG Galaxy S25 Ultra」をプレゼントし、これまでの感謝の気持ちを伝えました。

SAMSUNG Galaxyは昨年に続きタイトルスポンサーとして参加し、製品体験やKCONのさまざまなイベントと連動した特別な体験を提供し、来場者の足が途絶えることはありませんでした。CJ OLIVE YOUNGは「Kビューティー OLIVE YOUNG SCHOOL」をテーマに、最新のKビューティートレンドを体験できるさまざまな現場体験イベントを実施、注目の新鋭ブランドのショーケースの役割を果たしました。CJ ONSTYLEも「K-TREND LIVE」ブースを運営し、大きな賑わいを見せました。最近、日本現地でMZ世代を中心に急浮上している「バッグデコ」、「タンブラーデコ」のトレンドに合わせて、CARLYN、LEGOTEなどKライフスタイルブランドを様々な形で展開し注目を集めました。また、CJ第一製糖のbibigoは日本のMZ世代をターゲットに「bibigo high school」ブースを運営し、フードトラックをコンセプトとした試食コーナーで餃子・トッポッキ・キンパ・美酢などを提供したほか、TikTok・Instagram認証イベントや、bibigo学生証プレゼントなどさまざまな体験型イベントを通じて来場者と交流しました。さらに、Samyang Foods、NONGSHIM、DAESANG JONGGAのブースではメニューの試食に加え、さまざまな参加型イベントが行われ好評を博しました。TEAZENも試飲イベントなどを実施しました。その他、MEDIPEEL、Pontaパス、Haagen-Dazs、PNCA、駐日韓国文化院など、合計13のスポンサーが参加し、見どころが満載の空間を完成させました。

中小ベンチャー企業や大・中小企業・農漁業協力財団との協力のもと、海外進出に挑む小企業を支援する「K-COLLECTION with KCON JAPAN 2025」は、今年も大きな反響を呼びました。今年度はビューティー、食品、ファッション、コンテンツ分野の中小企業39社が参加し、ブース訪問者の反応を直接確認しながら各ブランドをグローバルにアピールしました。

■「M COUNTDOWN」ステージでスペシャルコラボレーションとカバーステージを披露

「KCON JAPAN 2025」(C) CJ ENM CO., Ltd, All Rights Reserved

3日間スペシャルMCを務めたZEROBASEONEのSUNG HAN BINをはじめ、9日にはZEROBASEONEのPARK GUN WOOK、10日にBOYNEXTDOORのJAEHYUN、11日にiznaのBANG JEE MINが参加し、スムーズな司会で「KCON JAPAN 2025」の夜を華やかに彩った「M COUNTDOWN」ステージは、まさに「KCON」 でしか見られない印象的なステージで埋め尽くされました。K-POPを代表するレジェンドアーティストのヒット曲をカバーするオープニングステージでは、KickFlip、IS:SUE、tripleSがそれぞれStray Kids、BLACKPINK、SEVENTEENのヒット曲を独自のスタイルで完璧に再現。また、P1HarmonyはEXO、iznaがTWICE、KiiiKiiiが2NE1、CRAVITYがNCT 127の曲をカバーし、会場を熱狂の渦に巻き込みました。

Mnet 30周年を記念し、時代を超えて音楽でつながる「K-POP Generation」のステージも展開され、EVNNEがBTSの「MIC Drop」、Kep1erがDynamic Duo & Lee Young Jiの「Smoke」、ME:Iが「PICK ME」のステージを披露しました。さらにスペシャルステージでは、ZEROBASEONEのZHANG HAOとJO YURIがRed Velvetの「Bad Boy」を、ZEROBASEONEのSEOK MATTHEWとPARK GUN WOOKがTVING「スタディグループ」のOST「BACK PACKER」を披露。さらに、ベテランアーティストのD-LITE、TAEMIN、HIGHLIGHTの圧倒的なステージをはじめ、グローバルボーイズグループINI、JO1、DXTEEN、そしてYENA、QWERなど、パフォーマンス力を誇るアーティストたちが、さまざまなステージを繰り広げました。「KCON」の看板コンテンツ「DREAM STAGE」も、現地オーディションで選ばれた数十人のファンがステージに上がり、IS:SUE、BOYNEXTDOOR、TWSと共に完璧なパフォーマンスを完成させ、幕張メッセを歓声で埋め尽くしました。

さらに、日本の音楽番組NHK「Venue101」と「KCON JAPAN 2025」のスペシャルコラボレーションも実現しました。10日に披露されたグローバルボーイズグループJO1の「ICY」のステージは、5月17日(土)に放送されるNHK「Venue101」にて、放送される予定です。また、6月に公開予定のスタジオドラゴン制作ドラマ『ギョヌと仙女』に出演するチョ・イヒョンとチュ・ヨンウをはじめ、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』の主演が発表された日本の人気俳優・佐藤健もステージに登場し、熱い歓声を浴びた。

CJ ENM音楽コンテンツ事業本部長のシン・ヒョンガンは「30年間培ってきたCJ ENM独自の強みを基盤に、今後も才能あるアーティストのグローバル進出の橋渡しとなり、ブランドの海外進出を支援する役割を続けていきたいと思います」と述べました。

2012年にアメリカ・アーバインを皮切りに世界各地で開催されてきたCJ ENMのKCONは、音楽コンテンツを中心に文化全般を網羅するフェスティバルモデルを展開し、韓流文化の普及に先駆者としての役割を担ってきました。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、KCON累積来場者数は210万人を突破しました。K-POPを代表するフェスティバルとして確固たる地位を築いたKCONは、日本に続き、今年8月に開催される「KCON LA 2025」を通じてグローバルな展開を続けていく予定です。

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/(https://mnetjp.com/)

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/(https://smart.mnetjp.com/)

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。