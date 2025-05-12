超小型サイズなのにUSB Type-Cが3ポート搭載！PD最大67W対応のUSB充電器を発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB充電器 PD 充電器 1ポート最大67W 合計65W 3ポート Type-C×3 GaN採用 超小型 折りたたみ式プラグ 急速充電 スマホ タブレット PSE適合商品「700-AC046」を発売しました。




おすすめポイント


●超小型


●USB Type-C×3ポート


●ノートパソコンも充電できる最大67W対応



掲載ページ


USB充電器 PD 充電器 1ポート最大67W 合計65W 3ポート Type-C×3 GaN採用 超小型 折りたたみ式プラグ 急速充電 スマホ タブレット PSE適合商品


型番：700-AC046　販売価格：4,164円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-AC046




ノートPCも急速充電！最大67Wの高出力対応


USB Power Delivery規格に対応し、1ポート使用時は最大67Wの高出力を実現。一般的なノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンもこれ1台で急速充電可能です。




3台同時に充電できるマルチポート設計


USB Type-Cポートを3つ搭載し、スマートフォン、タブレット、ノートPCを一度に充電できるため、デスク周りの配線もすっきり。








驚くほど小さい！GaN採用のコンパクト設計


次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」を採用し、高出力ながら発熱を抑えた超小型ボディを実現。







折りたたみプラグでスッキリ持ち運び


使わないときはプラグを折りたたんで収納できるので、かさばらずスマートに持ち運べます。




賢く安全に電力配分、抜群の使い勝手


接続された機器の状況に応じて出力を自動調整する賢い設計。ポートの使い分けに悩まず、効率的に充電が可能です。さらに、過電流・過電圧・短絡防止などの多重保護機能で、安全面も万全です。








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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


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E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。