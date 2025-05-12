超小型サイズなのにUSB Type-Cが3ポート搭載！PD最大67W対応のUSB充電器を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB充電器 PD 充電器 1ポート最大67W 合計65W 3ポート Type-C×3 GaN採用 超小型 折りたたみ式プラグ 急速充電 スマホ タブレット PSE適合商品「700-AC046」を発売しました。
おすすめポイント
●超小型
●USB Type-C×3ポート
●ノートパソコンも充電できる最大67W対応
掲載ページ
USB充電器 PD 充電器 1ポート最大67W 合計65W 3ポート Type-C×3 GaN採用 超小型 折りたたみ式プラグ 急速充電 スマホ タブレット PSE適合商品
型番：700-AC046 販売価格：4,164円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-AC046
ノートPCも急速充電！最大67Wの高出力対応
USB Power Delivery規格に対応し、1ポート使用時は最大67Wの高出力を実現。一般的なノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンもこれ1台で急速充電可能です。
3台同時に充電できるマルチポート設計
USB Type-Cポートを3つ搭載し、スマートフォン、タブレット、ノートPCを一度に充電できるため、デスク周りの配線もすっきり。
驚くほど小さい！GaN採用のコンパクト設計
次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」を採用し、高出力ながら発熱を抑えた超小型ボディを実現。
折りたたみプラグでスッキリ持ち運び
使わないときはプラグを折りたたんで収納できるので、かさばらずスマートに持ち運べます。
賢く安全に電力配分、抜群の使い勝手
接続された機器の状況に応じて出力を自動調整する賢い設計。ポートの使い分けに悩まず、効率的に充電が可能です。さらに、過電流・過電圧・短絡防止などの多重保護機能で、安全面も万全です。
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。