Jin Dogg、Zepp Osaka Baysideにてワンマンライブ開催決定！

合同会社na

Jin Dogg ONE MAN LIVE -PAIN MAKES YOU BETTER- at Zepp Osaka Bayside

Jin Doggが2年ぶりとなるワンマンライブを、Zepp Osaka Baysideで開催することが決定!

2023年に自身初となるワンマンライブを東京と大阪で成功させ、2024年は「SONICMANIA」や「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024」などヒップホップ以外のフィールドにも活躍の場を広げ、精力的な活動を続けてきた彼が地元大阪にてキャリア最大規模のワンマンライブを行う。

今回はライブ開催の情報のみが明らかになったが、今後の発表にも期待が高まる。

本日5月12日(月)18時より、オフィシャル最速先着先行スタート!



公演概要:

Jin Dogg ONE MAN LIVE -PAIN MAKES YOU BETTER- at Zepp Osaka Bayside

2025年9月15日(祝・月)

会場:Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

価格:スタンディング 5,980円(税込・D別)

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00~17:00 (土日祝休業)

備考:

■16歳以上有料

■15歳以下は保護者1名につき同伴1名まで無料

■整理番号順での入場

オフィシャル先着先行:

5/12(月) 18:00~5/18(日) 23:59

https://eplus.jp/jindogg/

クレジット:

主催 MTKプロモーション

企画制作 OMG / DOiT

Jin Dogg

Jin Dogg プロフィール:

1990年生まれ、大阪府生野区出身。両親は韓国人の在日3世。幼少期~学生時代を日本、韓国、オーストラリアで過ごし、日本語、韓国語、英語のトリリンガルである。

10代からヒップホップを聴き始め、2010年代前半から自身もラップを始める。2016年に大阪のヒップホップ・コレクティブ:Hibrid Entertainmentに加入し、精力的に楽曲制作、ライヴ活動を展開。ダーク且つアグレッシヴなTRAPスタイルからエモーショナルに歌い上げる繊細な楽曲までそのスタイルの振れ幅は大きく、国内外から高い人気を得ている。ヒップホップ業界関係者からの評価も高く、客演オファーの数は現役ヒップホップ・アーティストではトップクラスの多さを誇る。また、全身の力を振り絞るかのような圧巻のライヴ・パフォーマンスにも定評があり、1年を通してライヴ・オファーが途絶えることはない。

2023年に自身主宰のレーベル:Dirty Kansaiを立ち上げ、2枚組の2ndアルバム「Blood&Bones」をリリース。東京、大阪で開催されたワンマン・ライヴも成功に導く。

Instagram:

https://www.instagram.com/sadmadjake/

X (Twitter):

https://twitter.com/sadmadjake