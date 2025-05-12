自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』主催、「B4A Summer Summit 2025 OSAKA」のタイムテーブルを発表

株式会社B4A

▼お申し込みは公式サイトより受付中▼

https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2025(https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2025)

「B4A Summer Summit」は、大手クリニックの院長や各施術カテゴリーのトップランカーなど多数の著名ドクターとともに“最先端のクリニック経営”について語り合う、大型カンファレンスです。自由診療向け電子カルテ 導入院数No.1[※] の実績を誇るB4Aが、業界特化型ならではの深い知見と各所との強力なパートナーシップを大いに活用して実施します。2回目となる今回は、東京と大阪の2会場開催に規模を拡大しました。

「B4A Summer Summit 2025 OSAKA」タイムテーブルおよび登壇者紹介

■14:00 開場

■14:30-14:50 開会の挨拶

株式会社B4A 代表取締役CEO 植松正太郎

■14:50-15:20 トークセッション１.

～東京・名古屋・大阪で活躍するドクターが語る～ 技術力で選ばれるための極意

今泉スキンクリニック 院長 今泉明子 先生

my place beauty clinic 院長 南享介 先生

シンデレラ&ダヴィンチクリニック 院長 宮田洋佑 先生

■15:30-16:00 スポンサーセッション

■16:10-16:40 トークセッション２.

～急拡大中クリニックの統括院長に聞く～ 全国展開を成功に導く経営戦略

ルラ美容クリニック 統括院長 武内大 先生

ネビュラクリニック 統括院長/代表 白岩拓巳 先生

■16:50-17:20 トークセッション３.

美容皮膚科はリピーター獲得が命！ファンに愛され続けるクリニックづくり

etoile clinic 院長 吉川里沙 先生

知立南クリニック 副院長 溝上和加 先生

SERA BEAUTY CLINIC 院長 世良融子 先生

■17:30-18:00 トークセッション４.

ユニークな経営モデルで切り拓く！美容クリニックの新時代

医療法人梶の木会 理事長 梶尚志 先生

SUBCLi / 芦屋美容クリニック 理事長 小西和人 先生

銀座美容クリニック グループ代表 廣瀬真也 先生

■18:00-20:00 懇親会

※タイムテーブルおよび登壇者は変更する可能性がございます。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

「B4A Summer Summit 2025」開催概要

■開催日時・場所

＜B4A Summer Summit 2025 OSAKA＞

2025年6月4日(水) 14:30～20:00 ※14:00開場

梅田スカイビル スペース36L・R

※大阪会場 詳細ページ：https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2025_OSAKA

＜B4A Summer Summit 2025 TOKYO＞

2025年7月15日(火) 14:00～20:00 ※13:30開場

JPタワー ホール＆カンファレンス（東京駅）

※東京会場 詳細ページ：https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2025_TOKYO

■参加費

無料 ※事前申し込み制、定員に達し次第締切

■対象者

自由診療クリニックにお勤めの医師・看護師・スタッフの皆様

※恐れ入りますが、対象外の方はお申し込みいただいても参加をお断りさせていただく場合がございます。

※関連企業にお勤めの方からのお申し込みも承っております。Peatixから「企業参加チケット」を選択してお申し込みください。

■定員

大阪会場：200名 東京会場：300名

■スポンサー

＜プラチナスポンサー＞

株式会社No.ホールディングス

＜ゴールドスポンサー＞

株式会社SSFホールディングス

＜オフィシャルスポンサー＞

株式会社東京ミライズ

株式会社ソラリウム

株式会社ヘッドスプリング

株式会社Liberate Beauty

株式会社wevnal

株式会社エフェクトプロ

■主催

株式会社B4A

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ 導入院数No.1[※] のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年5月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form(https://www.b4a.co.jp/request-info-form)

会社概要

株式会社B4A

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-1 虎ノ門セントラルビル8F

代表取締役CEO：植松正太郎

事業内容：『B4A』の開発・販売