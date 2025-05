YO!GAKU TO THE FUTURE第2弾は5/16ソロ・デビューのダミアーノ・デイヴィッド

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、いま聴いておきたい洋楽を盛り上げる企画、「YO!GAKU」キャンペーンを約10年ぶりに復活リニューアルさせ「YO!GAKU TO THE FUTURE」と名称を変更。イチ早くチェックしておきたい、そしてこれからも注目し続けていきたい洋楽アーティストを紹介、応援するキャンペーンとして全店ならびにタワーレコード オンラインにて展開しています。

「YO!GAKU to the Future」ダミアーノ・デイヴィッドver. ポスター

この度その第2弾アンバサダーとして、5月16日(金)にソロ・デビュー作『ファニー・リトル・フィアーズ』をリリースするダミアーノ・デイヴィッドが決定。発売同日の5月16日(金)より、全国のタワーレコード、TOWER RECORDS mini店頭でポスターを掲示、タワーレコード オンラインを含む全店で「YO!GAKU to the Future」キャンペーンを開催し、ダミアーノ・デイヴィッドのソロ・デビューならびに日本の洋楽シーンを盛り上げていきます。

ダミアーノ・デイヴィッドは世界的な人気を獲得しているイタリアのロック・バンド “マネスキン” のフロントマン。

これまでに高い評価を獲得してきた彼がリリースするソロ・デビュー・アルバム『ファニー・リトル・フィアーズ』は、さらに音的にも歌詞的にも予想を打ち破り、ジャンルの境界線を否定し、恐怖と向き合いながら自身の心の奥の中を勇敢に旅している作品です。

■YO!GAKU TO THE FUTURE 第二弾キャンペーン概要

YO!GAKU TO THE FUTUREポスター

5月16日(金)より、全国のタワーレコード、TOWER RECORDS mini 全店にて、YO!GAKU TO THE FUTURE ダミアーノ・デイヴィッドver.のポスターを掲出。同日発売のソロ・デビュー・アルバム『ファニー・リトル・フィアーズ』リリースを盛り上げていきます。またタワーレコード オンラインでは、YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページにてダミアーノ・デイヴィッドをより詳しく紹介します。

YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/12/0101

■対象作品情報

アーティスト:ダミアーノ・デイヴィッド

タイトル:ファニー・リトル・フィアーズ

発売日:2025年5月16日(金)

形態・価格:2形態

・ファニー・リトル・フィアーズ [CD+写真集]<初回生産限定盤>

品番:SICP-6699 価格:3,300円(税込)

・ファニー・リトル・フィアーズ<通常盤>

品番:SICP-6700 価格:2,860円(税込)

レーベル:Sony Music Japan International(SMJI)

イタリアのロック・バンド“マネスキン”。世界的な人気を獲得しているバンドのフロントマンであるダミアーノ・デイヴィッド(Vo)が、5月16日(金)にファースト・ソロ・アルバム『ファニー・リトル・フィアーズ』を全世界同時にリリースすることが明らかになった。

アルバムにはこれまでにリリースした、シアトリカルで壮大なバラード「シルヴァーラインズ」、鮮やかでキャッチーさ満載の「ボーン・ウィズ・ア・ブロークン・ハート」、哀愁漂うアコースティック・ナンバー「ネクスト・サマー」を含む、バンドとはまた違った新たな魅力を見せてくれている全14曲が収録。またダミアーノの力強くも端正なフェイスが打ち出されたジャケット写真も印象的だ。

アルバムについてダミアーノは自身のこう語っている。

「僕は昔からずっと高いところが怖かった。そこでは足元で地面が割れると一瞬ですべてが失われてしまうから。僕は暗いところも怖かった。そこは歩みに気を付けないと連れていかれてしまいそうな、自分が見たり理解したりすることのできない莫大な空間だから。僕は自分自身が怖かった。多くを求めすぎて、自分が本当に欲しいものかわかってもいないものを追いかけているから。そして正直言って、今も時として怖がっている。でも、自分のためにマニュアルを書いたんだ。あなたにも役立ちますように。僕はそれを『ファニー・リトル・フィアーズ(おかしな小さな恐怖)』と名づけた。愛を込めて――ダミアーノ」

ダミアーノの新しい章を刻む今作『ファニー・リトル・フィアーズ』は、バンド活動を経て、これまでに高い評価を獲得してきた彼が、さらに音的にも歌詞的にも予想を打ち破り、ジャンルの境界線を否定し、恐怖と向き合いながら自身の心の奥の中を勇敢に旅している作品となった。

<収録内容>

1. Voices ヴォイセズ

2. Next Summer ネクスト・サマー

3. Zombie Lady ゾンビ・レディー

4. The Bruise ザ・ブルーズ

5. Sick Of Myself シック・オブ・マイセルフ

6. Angel エンジェル

7. Tango タンゴ

8. Born With A Broken Heart ボーン・ウィズ・ア・ブロークン・ハート

9. Tangerine タンジェリン

10. Mars マーズ

11. The First Time ザ・ファースト・タイム

12. Perfect Life パーフェクト・ライフ

13. Silverlines シルヴァーラインズ

14. Solitude (No One Understands Me) ソリチュード(ノー・ワン・アンダースタンズ・ミー)

※他、日本盤ボーナス・トラック1曲収録

■ダミアーノ・デイヴィッド プロフィール

ヨーロッパ最大の音楽の祭典“ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト2021”で優勝し、瞬く間に全世界でブレイクしたイタリアのロック・バンド“マネスキン”のリード・ヴォーカリスト。ローマのストリートから世界的スターダムへと駆け上がり、そのカリスマ的なステージ上の存在感やパワフルなヴォーカルが称賛されている。また日本最大級のロックフェスティバル"サマーソニック2024"ではヘッドライナーを務めるなど、ここ日本でも絶大な人気を誇る。2024年9月よりソロ・プロジェクトをスタート。バンドとはまた違ったサウンドアプローチで話題を呼んでいる。その多彩な魅力に今後も目が離せない。

Damiano David Photo by Damon Baker

■ダミアーノ・デイヴィッド各サイト

Instagram: https://www.instagram.com/damianodavid

X: https://x.com/daviddamiano99

TikTok: https://www.tiktok.com/@damianodavid

■マネスキン各サイト

Official HP: https://maneskin.com/

Official HP (Japan): https://www.sonymusic.co.jp/artist/maneskin/

X: https://twitter.com/thisismaneskin

Instagram: https://www.instagram.com/maneskinofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/maneskinofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@therealmaneskin?lang=ja-JP

YouTube: https://www.youtube.com/@ManeskinOfficial

※メンバー個別instagram

ヴィクトリア https://www.instagram.com/vicdeangelis/

トーマス https://www.instagram.com/thomasraggi__/

イーサン https://www.instagram.com/ethaneskin/