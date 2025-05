岡山市が総務省の「副業型地域活性化起業人」制度を活用し複業クラウドを通して人材募集開始！「スタートアップ支援」「企業版ふるさと納税の営業戦略」の2職種で専門人材を求めています

株式会社Another works

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、岡山県岡山市より「令和7年度外部専門人材活用に係る支援業務委託」を受託しました。今回は「副業型地域活性化起業人」制度を活用し、「スタートアップ支援アドバイザー」「企業版ふるさと納税に関する営業戦略アドバイザー」の2職種で複業人材の募集を開始いたします。今後も行政における複業人材登用を推進するリーディングカンパニーとして、地方創生に貢献して参ります。

特設サイト :https://forseries.aw-anotherworks.com/public-okayama-okayama

■複業人材と行政をマッチング、「副業型地域活性化起業人」制度を活用

地方では、地域ブランド育成や移住促進、まちづくり、自治体DXなどの課題解決が急務です。これらの課題に対しては、民間企業や専門的なスキルを持つ人材の知見を活かすことが重要ですが、自治体単独での対応には限界があります。



こうした背景を受け、総務省は新たに「副業型地域活性化起業人」制度を創設しました。本制度では、企業に所属する個人が自治体と協定を締結し、月4日・20時間以上、月1日以上の現地滞在を通じて、地域課題の解決に貢献します。

従来の企業派遣型制度では、企業と自治体の協定や長期間の現地勤務が求められましたが、副業型では勤務形態が柔軟になり、より多くの民間人材が地域活性化に参加しやすくなります。

当社は複業したい人と企業や自治体をマッチングするプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。2019年のサービスリリースから累計2,000社、95,000名以上にご利用いただいています。また、有能な民間人材の知見を行政課題の解決に活かし地方創生に貢献すべく、220自治体以上と連携し複業人材登用のサポートを行っています。

これまでに多くの自治体と連携し、複業人材の登用支援を行ってきた実績とノウハウを活かし、「副業型地域活性化起業人」制度を通じた岡山市の地域活性化をサポートしてまいります。

■「スタートアップ支援」「企業版ふるさと納税の営業戦略」での募集背景

岡山市では、スタートアップ支援拠点として、地域内の起業家や事業者が成長するための支援を行っています。来場者やスタートアップ企業の相談業務は順調に進んでいる一方で、地域のスタートアップに対してより多くの投資機会を提供する方法については、まだ十分な成果を挙げられていないのが現状です。そこで「岡山市スタートアップ支援アドバイザー」として、地域内の事業者と外部の投資家や支援者との連携を促進する相談員を募集します。

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/76201

また、岡山市では令和2年より企業版ふるさと納税の取り組みを開始し、今後さらなる寄附額の増加を目指しています。しかし、現時点では十分な成果に結びついておらず、寄附件数や寄附額は伸び悩んでいます。寄附対象事業の魅力を効果的に発信し、企業の共感を引き出すための営業戦略を共に設計・推進していただける方を「企業版ふるさと納税営業戦略アドバイザー」として募集いたします。

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/76179

※業務内容に応じた報酬を設定しておりますので、各求人をご確認ください

■スケジュール

2025年5月12日 公募開始

2025年5月26日 公募終了

2025年6日9日 オンライン面談選考

2025年6日27日 岡山市での対面面談選考 ※交通費・宿泊費は別途支給

2025年6日30日 採用決定通知

2025年7日9日 岡山市での委嘱式・稼働開始

■岡山県岡山市概要

岡山市は、中四国の交通のクロスポイントに位置し、水と緑に恵まれ、安全・安心で快適な生活環境と質の高い都市機能のどちらも享受できる都市であり、政令指定都市として発展を遂げています。また、市民と行政が一体となって取り組む岡山市の都市づくりの象徴として、未来への躍動感、力強さと健康、白桃に代表される農産物などを、岡山固有の歴史文化に由来する「桃太郎」に重ね合わせ、「桃太郎のまち岡山」を掲げています。

住所:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

自治体HP:https://www.city.okayama.jp/

■「複業クラウド for Public」とは

専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/