「キャプション by Hyatt 兜町 東京」総支配人に山田 政和が就任

平和不動産株式会社(本店:東京都中央区、代表執行役社長:土本 清幸、以下「当社」)は、当社が日本橋兜町・茅場町の街づくりの一環で開発を進める「キャプション by Hyatt 兜町 東京」(以下「本ホテル」)の総支配人に、山田 政和が就任したことをお知らせいたします。

本ホテルはハイアットのブランドとして東京に初進出を果たすホテルであり、同ブランドは宿泊者と地元の方を共にホテルへ迎え入れ、そこに集う人々や地域が自然にコミュニティーを形成するようデザインされています。

総支配人に就任した山田 政和は、ウェスティン東京、グランド ハイアット 東京、マンダリン オリエンタル 東京、ANAインターコンチネンタル東京と、国内有数のラグジュアリーホテルで要職を歴任した後、総支配人としてMOXY 東京錦糸町の発展に寄与しました。ホテリエとしての長年にわたるキャリアとラグジュアリーホテルで培った豊富な経験を活かし、今後は本ホテルの個性を生かし、訪れる様々なお客様や地元の皆様に愛されるホテルを目指します。

当社は、本ホテルを起点に日本橋兜町・茅場町地域に賑わいがさらに生まれるよう、魅力ある街づくりを推進してまいります。

■総支配人 山田 政和

●山田 政和氏コメント

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」の総支配人として、ハイアットの革新的でユニークなブランドを東京に初めてご紹介できること、またこの挑戦に携われることを大変光栄に思います。

私たちは、ただの宿泊施設にとどまらず、人と人、人と街をつなぐ“ハブ”となるホテルを目指します。

兜町という街が持つ歴史や文化に敬意を払いながら、街に訪れる方と地元の方それぞれに寄り添う体験や活動をお届けしてまいります。

この街の魅力を引き出しながら、「場づくり」という挑戦に真摯に向き合い、このホテルならではの価値を紡いでまいります。

■キャプション by Hyattについて

キャプション by Hyatt(https://www.hyatt.com/caption-by-hyatt/ja-JP/tyocp-caption-by-hyatt-kabutocho-tokyo)はいわゆる普通のホテルブランドではありません。それぞれのキャプション by Hyattに集まる人が創り上げる、すなわちホテルが真のコミュニティーとなるようにデザインされています。それぞれのキャプションby Hyattは積極的に、地元で雇い、地元で買い、地元を活性化します。各ホテルの中心には「トークショップ」があり、そこはお客様が一日を通して、飲食を楽しんだり、仕事をしたり、友達と遊んだり、ただ寛いだりできるスポットになっています。さらに、例えばオープンマイクの夜でも、ポップアップアートのインスタレーションでも、館内のスペースはそれぞれのデスティネーションとそのコミュニティーを反映した設定がなされています。キャプション by Hyattのホテルは、デジタルチェックインやデジタルキー、ステイキャストのストリーミングなどテクノロジーも取り入れ、お客様に「あなたにできる、あなたになれる」場所を提供します。

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」建物外観イメージ

■本ホテル概要

■日本橋兜町・茅場町街づくりビジョン2040

■会社概要

当社は、我が国の金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋、福岡等の証券取引所ビルのオーナーとして、1947年に設立され、場づくりを積み重ねることで街を彩ってきました。平和不動産グループの仕事に共通する根源的な価値は、さまざまな場づくりを通して、人々を惹きつけ未来に豊かさをもたらすこと。私たちはグループ一丸となって、魅力的な場づくりを展開します。

会社名:平和不動産株式会社

設立日:1947年7月

代表者:代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地:東京都中央区日本橋兜町1番10号

会社HP:https://www.heiwa-net.co.jp/

