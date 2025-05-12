荒廃した世界で輝くグッズ登場！世界的大人気ゲーム「Fallout(R)」シリーズの公式ライセンスグッズの新商品が販売開始！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を展開するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、ベセスダ・ゲーム・スタジオが手掛ける世界的大人気ゲームシリーズ「Fallout(R)」 (フォールアウト)の新作グッズ２商品の発売を、2025年4月10日より順次開始したことを発表いたします。本シリーズは、Amazon Primeでのドラマ化でも話題を集めており、さらなる注目が期待されます。

今回、発売を開始する商品は全2商品です。

- Fallout ボルトボーイ モノクロコイン（シリア ルナ ンバー入り）- Fallout トランプ

大人気ゲーム「Fallout(R)」シリーズの公式グッズが新たに発売！コレクター必見のラインナップです。Falloutの荒廃した未来の世界観を、ぜひあなたの日常に！

■商品情報

Fallout ボルトボーイ モノクロコイン（シリアルナンバー入り）

Falloutよりモノクロコインが新登場！

黒と白のエナメル仕上げのこのコインの表面には親指を立てたマーク、裏面には親指を下げたマークが表示されています。

■ 販売価格：2,420円（税込）

■ 予約開始：2025年4月10日（木）

■ 発売時期：2025年7月下旬

■ 商品サイズ：直径 38 mm、厚さ 3 mm

■ 販売ページ：

・ INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4lhkimm

Fallout トランプ

FalloutよりJOKERのデザインも可愛いトランプが新登場！

独自に作られた Vault Boy のエースと、Fallout にインスパイアされたジャック、クイーン、キングのカードが含まれています。2 枚のジョーカーも Vault Boy スタイルでデザインされており、デッキに高級感を与えています。

■ 販売価格：1,760円（税込）

■ 予約開始：2025年4月10日（木）

■ 発売時期：2025年8月中旬

■ 商品サイズ：61 x 86mm（トランプ52枚 + ジョーカー2枚）

■ 販売ページ：

・ Amazon： https://amzn.asia/d/fJWHjyi

・ INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/42j4dEh

■ベセスダ・ソフトワークスについて

ベセスダ・ソフトワークスは、ZeniMax Media Inc.のグループ会社の一員であり、世界的なインタラクティブ・エンターテインメント・ソフトウェアのパブリッシャーです。ベセスダ・ソフトワークスが手掛けるタイトルには、『The Elder Scrolls(TM)』シリーズ、『Fallout(TM)』シリーズ、『DOOM(TM)』シリーズ、『QUAKE(TM)』シリーズ、『Wolfenstein(TM)』シリーズ、『Dishonored(TM)』シリーズ、『サイコブレイク(TM)』シリーズ、『Prey(TM)』、『RAGE(TM)』シリーズ、『DEATHLOOP(TM)』、『Redfall(TM)』、『GhostWire(TM): Tokyo』、『Starfield(TM)』といった大ヒットフランチャイズが含まれます。ベセスダ・ソフトワークスおよび上記の全タイトルは、ZeniMax Mediaグループ会社の商標です。無断転載を禁じます。ベセスダ・ソフトワークスの製品に関する詳細は、www.bethesda.net をご覧ください。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

会社概要

商号︓インフォレンズ株式会社

代表者 ︓代表取締役CEO 安川 洋

本社︓東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立︓2018年10月

事業内容︓エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL︓http://www.infolens.com

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