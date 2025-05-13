【埼玉県】さいたまスーパーアリーナのバリューアップ・ネーミングライツパートナー、県営公園のネーミングライツパートナーを募集します！

1 さいたまスーパーアリーナ

埼玉県

さいたまスーパーアリーナは、平成12年の開業以来、国内外のアーティストによる音楽コンサートや東京2020オリンピック競技大会をはじめとしたスポーツイベントの舞台となってきました。

本県では、令和8年から9年にかけて行う大規模改修工事を契機に、本施設を『世界で唯一無二の文化・エンターテイメントの拠点』、『持続可能な地域・社会づくりに向けた未来を創造する舞台』へと進化させることを目指しています。

この度、施設の愛称命名権とともに、競争力強化・付加価値向上を目指し本施設のバリューアップに共に取り組んでいただける「バリューアップ・ネーミングライツパートナー」を、本日から募集します。

（1）対象施設

施設名 さいたまスーパーアリーナ（けやきひろばは対象外）

所在地 さいたま市中央区新都心8番地

主要用途 音楽コンサート、スポーツイベント、展示会など

座席数 スタジアム（収容人員 37,000席） メインアリーナ（収容人員 22,500席）など

来場者数 約287万人（令和6年度）、開業以来延べ 5,700万人以上

指定管理者 株式会社さいたまアリーナ

（2）募集内容- ア 施設の愛称命名権希望金額：5億円以上／年愛称の使用開始時期（予定）：令和9年4月契約期間：5年以上10年以下- イ さいたまスーパーアリーナの競争力強化と付加価値向上の提案

※ア、イ いずれも御提案が必要です。

※金額は消費税及び地方消費税を除いた額

（3）募集期間- ア エントリーシート提出期間令和7年5月13日（火）から令和7年9月30日（火）まで- イ 事前相談期間令和7年5月13日（火）から令和7年10月31日（金）まで- ウ 応募期間令和7年6月13日（金）から令和7年11月28日（金）まで

※応募に当たっては、エントリーシートの提出や事前相談が必要となります。

なお、募集の詳細については、以下のURLをご覧ください。

https://www.saitama-arena.co.jp/partner/

2 県営公園

31の県営公園について、段階的にネーミングライツパートナーを募集します。

まずは、今夏をめどに、地域に密着した22公園で公募を開始します。命名権料や契約期間は現在調整中ですが、各公園の地域の企業や、団体の皆様からの御応募をお待ちしています。

（1）対象施設- 戸田公園（戸田市）- 秋ヶ瀬公園（さいたま市桜区）- 森林公園緑道（滑川町）- 吉見総合運動公園（吉見町）- 川越公園（川越市）- 和光樹林公園（和光市）- 彩の森入間公園（入間市）- 狭山稲荷山公園（狭山市）- 新座緑道（新座市）- 吉川公園（吉川市）- 久喜菖蒲公園（久喜市）- さきたま緑道（行田市、鴻巣市）- 花の里緑道（行田市、鴻巣市）- しらこばと公園（越谷市、さいたま市岩槻区）- 羽生水郷公園さいたま水族館（羽生市）- みさと公園（三郷市）- 加須はなさき公園（加須市）- 権現堂公園（幸手市、久喜市）- まつぶし緑の丘公園（松伏町）- 春日部夢の森公園（春日部市）- 荒川大麻生公園（熊谷市）- 秩父ミューズパーク（秩父市、小鹿野町）（2）募集内容及び募集期間

詳細は、今夏の公募の際に決定、公表予定

3 問い合わせ・応募先

（1）さいたまスーパーアリーナに関すること

株式会社さいたまアリーナ（指定管理者） 経営財務課

TEL 048-600-3011（午前9時～午後6時）

E-mail partner@saitama-arena.co.jp

原則、メールで問い合わせ願います。

（2）県営公園に関すること

都市整備部公園スタジアム課 公園企画担当

TEL 048-830-5401（平日午前8時30分～午後5時15分）

E-mail a5400@pref.saitama.lg.jp