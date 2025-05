ケイト・スペード ニューヨークは、かけがえのない友情を称える、アイス・スパイス、チャーリー・ダミリオ主演の最新キャンペーンを発表

タペストリー・ジャパン合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oT4a4gAkDTM ]

日本 (2025年5月12日) - ケイト・スペード ニューヨークは、グラミー賞ノミネート実績を有するアーティスト、アイス・スパイス(https://www.instagram.com/icespice/)と、ダンサーで、多才なソーシャルメディアスターのチャーリー・ダミリオ(https://www.instagram.com/charlidamelio/)を主演に迎えた2025年 春夏のグローバルブランドキャンペーン「To The Ones Who Carry Us - かけがえのない彼女たちへ」を発表しました。若い世代との繋がりを深めるために、フレッシュな美学を取り入れた、大胆なシーズナル キャンペーンは、モダンで、共感を呼びおこすエネルギーをブランドにもたらすクリエイティブなシーンを通じて、友人がガールズライフで果たす普遍的な役割を表現し、それらを称えています。

「このキャンペーンは、ガールズライフを形作る友人たちへの鮮やかなラブレターです」と、ケイト・スペード ニューヨークの最高経営責任者 兼 ブランドプレジデントのエヴァ・エルドマンは語ります。そして、「ブランドの一員になって以来、私たちは、若い世代と繋がりを深めるための新しい有意義な方法を模索してきました。デジタル上の交流が本物の繋がりをしばしば覆い隠す現代において、友人との深い絆はこれまで以上に かけがえのないものになっています。ケイト・スペード ニューヨークの最新キャンペーンは、いつもそばにいて、支えてくれて、日常を明るくしてくれる友人たちを称えています。ケイト・スペード自身もかつて、『良い友人は 完璧なハンドバッグのような存在です。彼女たちは、いつもそばにいて、自然に気分を上げてくれて、どんな冒険もほんの少しより素敵なものにしてくれます』と語っています」と続けました。

大胆な個性で知られるアイス・スパイスと、オーディエンスへの共感力の高さに定評があるチャーリー・ダミリオが主演する最新キャンペーンは、デコ チェーン ショルダーバッグの新色をフィーチャーし、活気あふれる都会を舞台に、Z世代の大胆で目まぐるしく、エネルギッシュな生活と、それらを支えている強い友情を描いています。日中からナイトシーン、カジュアルからフォーマルまでシームレスに使える万能バッグのデコを主役に、失恋後のチアリーダーから、友人グループの取りまとめ役まで、いつもそばにいてくれて、際立っていて、全ての瞬間を最大限に輝かせてくれる友人たちを称えます。

エルドマンは続けて、「私たちは、あらゆる友人同士のグループを特別なものにする、それぞれの個性を尊重し、友情の多様な側面を称えます。シンプルで機能的、そして多用途なケイト・スペード ニューヨークのデコ ハンドバッグは、私たちを支えてくれる友人たちのように、あなたの人生のパーフェクトな相棒になることでしょう」と述べました。

「ニューヨークで育った私は、ずっとケイト・スペードとそのアイコニックなデザインのファンでした。そして、今回のキャンペーンは、友情を称えることに焦点を当てているので、とてもわくわくしました。友人は私にとってもかけがえのない存在で、特に妹や従妹たちがいつも私を支えてくれています。ホームシックになったとき、嬉しいとき、自分が何者なのかを再確認したいときに、私はいつも彼女たちに電話をします」と、アイス・スパイスは語りました。

チャーリー・ダミリオは、「長年大好きなブランドで、特にそのモダンなデザインが私の個性を表現するのにぴったりなケイト・スペードとパートナーシップを組めることにとても興奮しています。友情がもつ力と、友情がもたらすJoy(喜び)を称える今回のキャンペーンはとても素敵だと思います。自分が子供の頃に出会い、大きくなってからは学校やダンスカンパニーに一緒に通った一生の友人や、仕事や引越しを通じて出会った新しい友人たちを思い起こし、出会った人たちと友情を築く素晴らしい機会にこれまで恵まれてきたことに感謝を覚えています」と述べました。

Spring/Summer 2025 Deco Chain Shoulder Bag \61,600-\68,200

デコ ハンドバッグは、ブルーマルチデニム、ジャングルヴァイン、ピスタチオ、アプリコットクリームなどの今シーズンの注目の春夏カラーで登場します。ケイト・スペードのデザインDNAを現代的に表現し、クリーンなライン、ミニマルなフォルム、日常のラグジュアリーを融合させたデコは、必需品だけでなく、自分や他の人たちの大切なものも持ち歩く人にぴったりです。

2025年春夏コレクションは、公式オンラインショップ、及び一部を除く全国のケイト・スペード ニューヨーク ショップにて順次販売をスタートしています。キャンペーンは、5月12日より、ケイト・スペード ニューヨークの各チャネルにて公開されます。

Spring/Summer 2025 Campaign Credits:

Director: Henry Scholfield

Photographer: Micaiah Carter

Creative Strategy: Mandai Loop

Creative Agency: Marcel

Stylist: Emmanuelle Youchnowski

Producer: Olivier Dubocage

Production Design: Mark Connell

Music: Laurent Cuenca, Fiesta Piñata, BMG Production Music France

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp

