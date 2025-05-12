サウンドバーを浮かして設置。汎用サウンドバー壁掛け金具を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、設置スペースがなくてもサウンドバーを浮かせて設置することができる。奥行や幅を自由に調整でき、様々なサイズのサウンドバーを壁に取り付けられる壁掛けサウンドバースタンド「100-SPSTN10」を5月12日に発売しました。
おすすめポイント
・サウンドバーを飾るように浮かせて設置できる。
・奥行を自由に調整できる汎用型。
・左右の金具が独立しているから自由に配置できる。
掲載ページ
サウンドバー壁掛けスタンド 耐荷重15kg 長さ 奥行 調整可能 取り付け金具 ブラケット 汎用 2個セット
型番：100-SPSTN10 販売価格：3,619円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN10
特長
●サウンドバーを壁に取り付けられる壁掛けサウンドバースタンドです。
●サウンドバーを飾るように設置でき、壁掛けテレビと一体化させることで違和感なく設置できます。
●壁固定のため、制限が少なく、壁であればどこでも設置可能です。
※取付けは取扱説明書をよく理解していただいたうえで、専門業者の方が行ってください。
●奥行9.5～15.5cmまで調整可能、耐荷重15kgまで対応し、さまざまなサウンドバーに対応します。
●左右の金具が独立しており、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。
●ラバーマット付きでスピーカーのズレや傷を防ぎます。
●サウンドバー以外にも、WEBカメラやプロジェクターも設置できます。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN10
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-spstn10/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-spstn10.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/737415207
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6XNL4CW
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
スピーカースタンドの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013001015
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。