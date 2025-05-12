サウンドバーを浮かして設置。汎用サウンドバー壁掛け金具を発売

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サンワサプライ株式会社




サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、設置スペースがなくてもサウンドバーを浮かせて設置することができる。奥行や幅を自由に調整でき、様々なサイズのサウンドバーを壁に取り付けられる壁掛けサウンドバースタンド「100-SPSTN10」を5月12日に発売しました。



おすすめポイント

・サウンドバーを飾るように浮かせて設置できる。


・奥行を自由に調整できる汎用型。


・左右の金具が独立しているから自由に配置できる。




掲載ページ


サウンドバー壁掛けスタンド 耐荷重15kg 長さ 奥行 調整可能 取り付け金具 ブラケット 汎用 2個セット


型番：100-SPSTN10　販売価格：3,619円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-SPSTN10






特長

●サウンドバーを壁に取り付けられる壁掛けサウンドバースタンドです。


●サウンドバーを飾るように設置でき、壁掛けテレビと一体化させることで違和感なく設置できます。






●壁固定のため、制限が少なく、壁であればどこでも設置可能です。


※取付けは取扱説明書をよく理解していただいたうえで、専門業者の方が行ってください。





●奥行9.5～15.5cmまで調整可能、耐荷重15kgまで対応し、さまざまなサウンドバーに対応します。


●左右の金具が独立しており、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。






●ラバーマット付きでスピーカーのズレや傷を防ぎます。


●サウンドバー以外にも、WEBカメラやプロジェクターも設置できます。






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サンワダイレクト

社名　　：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立　　：昭和26年(1951年)
本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店　　：東京都品川区南大井６-５-８
展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階
　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


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サンワダイレクト
TEL　　 ：086-223-5680
FAX　　 ：086-223-5123
E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。