香取慎吾がWeverse公式コミュニティ・Shopをオープン！日本人アーティスト初！持続可能性に配慮した「Weverse Albums」で新アルバム『Circus Funk』のグローバル販売決定

株式会社HYBE JAPAN- 本日5月12日(月)正午に香取慎吾のWeverse公式コミュニティおよびShopがオープン、事前の“スポ”投稿がSNSで話題に- 日本人初、そしてHYBE MUSIC GROUPアーティスト以外で初!「Weverse Albums」でのアルバムリリースが決定、グローバルで予約販売を開始- 5月28日(水)リリース『Circus Funk』Weverse Albums ver. にも、同日発売するCDと同様、香取慎吾×SEVENTEENコラボ楽曲「BETTING」も収録!世界190以上の国/地域への配送に対応し、自身初のグローバル展開へ

Global Superfan Platform「Weverse(読み:ウィバース)」は、アーティスト兼俳優としても活動する香取慎吾の公式コミュニティおよびWeverse Shop(JAPAN/GLOBAL)を5月12日(月)正午にオープンしました。また、5月28日(水)にデジタルアルバムプラットフォーム「Weverse Albums」で『Circus Funk』Weverse Albums ver.をリリースすることが決定し、Weverse Shopにて予約販売を開始しました。

日本のアーティストおよびHYBE MUSIC GROUP以外のアーティストが「Weverse Albums」でアルバムをリリースするのは今回が初めてであり、香取慎吾が自身のアルバムを日本国外へグローバル販売するのも初の試みとなります。

■Weverse Albumsとは

Weverse Albumsは、購入したアルバムのQRカードを専用アプリで読み込むことで音楽や画像コンテンツを手軽に楽しむことができるデジタルアルバムです。一方でコレクションニーズの高いフォトカードやフォトブックなどの特典の実物がパッケージに同封され、ファンの期待に応える商品形式となっています。 Weverse Albumsは従来のCDに比べて、紙やプラスチックなどの使用量を削減でき、製作時にサステナブル素材を使用することで、持続可能性に配慮しています。様々なファン活動のためのサービスをオールインワンで提供するWeverseが、音楽はもちろん、特典を含めたアルバムコンテンツを楽しむ新たな選択肢として提供しているものです。

サービスを開始した2022年6月以来、BTSメンバーやSEVENTEEN、LE SSERAFIMなど合計21組のアーティストによる54作品のアルバムでWeverse Albumsがリリースされています(2025年5月12日現在)。

■香取慎吾がコンセプトに共感し、「Weverse Albums」の発売が決定!

香取慎吾3rdアルバム『Circus Funk』のWeverse Albums ver.は、5月28日(水)にグローバル発売となり、「SHINGO KATORI Weverse Shop」で本日より予約販売を開始しました。名前の数字語呂合わせにちなんで、1,405枚の数量限定販売となります。

『Circus Funk』Weverse Albums ver.は、名刺サイズの外箱に、アプリ読取用QRカードと手書きメッセージ入りフォトカード(10種)、ブックレットの実物が同封されており、Weverse Albums専用アプリでQRカードを読み込むことで、楽曲視聴が可能なトラックリスト、デジタルフォトカード(実物と同様の10種)、画像コンテンツ(9種)にアクセスできるようになります。

本アルバムの構成品(実物)には、持続可能性に配慮した紙素材およびベジタブルインク、水性コーティングが採用されています。CD同様、デザインはアートディレクター・小杉幸一氏が手掛けており、エンターテイメント満載のスタイリッシュなビジュアルに仕上がっています。

※画像はイメージです。

『Circus Funk』Weverse Albums ver.はCDと同じく12曲を収録しており、カンテレ・フジテレビ系2023年1月期ドラマ『罠の戦争』の主題歌になった香取慎吾×SEVENTEENの豪華コラボレーション楽曲「BETTING」も収録されています。「BETTING」の楽曲制作には、SEVENTEENのメンバーで音楽プロデュースを担うWOOZIとプロデューサーのBUMZUが参加し、香取慎吾も制作段階から深く関わり、レコーディングにはSEVENTEENメンバーのJEONGHAN、MINGYU、SEUNGKWANも参加しました。

今回のWeverseとのコラボレーションについて香取慎吾は、「世界の皆さんにもアルバム曲を聞いていただきたいと思っていた時に、グローバルで発売しているWeverse Albumsとのコラボレーションにお声かけいただき、嬉しかったです。パッケージも可愛くて、素敵に仕上がりました。皆さん、楽しみにしてください。」とコメントしています。

今後、コミュニティ内でWeverse Albums制作時のオフショット動画やスペシャル動画が公開されていく予定です。

■WeverseコミュニティおよびShopをオープンし、アルバムをグローバル展開

今回の発表に先立って、Weverse公式Xでは5月7日(水)から“とある日本人男性アーティスト”がWeverseでコミュニティをオープンすることを予告し、そのヒントとなる“スポ“(K-POPでネタバレの意味で使用される「spoiler」の略語)を公開。憶測が飛び交い、SNSで話題を呼んでいました。

本日、Weverseでは香取慎吾の公式コミュニティと同時にWeverse Shopもオープンし、5月28日(水)発売のアルバム『Circus Funk』の「通常盤」、「初回生産限定盤」、「Weverse Albums ver.」の予約販売を開始しました。

Weverse Shopは、世界190以上の国と地域への配送に対応しており、香取慎吾が自身のアルバムを日本国外へグローバル販売するのは初の試みとなります。アルバムや公式商品の販売に加えて、いつも遊び心あふれる方法でファンを楽しませてくれる香取慎吾が、245の国と地域にユーザーを持ち、15言語のリアルタイム翻訳にも対応しているWeverseで今後どのようにグローバルファンとコミュニケーションしてくのか期待が集まります。

Weverse Japan 代表のムン・ジスは、「Weverseは、アーティストとファンをつなぐプラットフォームであることにとどまらず、アーティストが自身のニーズに合わせて機能・サービスを自由に選択しカスタマイズできるよう進化しています。今回、香取慎吾さんをWeverseにお迎えすることができ、さらに日本のアーティストとして初の取り組みとなるWeverse Albums発売を一緒に実現できることを大変嬉しく思います。今後もWeverseはアーティストの持続可能な成長をサポートしてまいります。」とコメントしています。

■『Circus Funk』Weverse Albums ver.概要

発売日:2025年5月28日(水)

品番:PPTZ-6002

価格:3,300円(税込)



【構成品:実物】

外箱

アプリ読取用QRカード

手書きメッセージ入りフォトカード(10種)

ブックレット

【構成品:デジタル】

楽曲視聴が可能なトラックリスト

デジタルフォトカード(実物と同様の10種)

画像コンテンツ(9種)



【収録内容】

01. COLOR BARS(feat. SHOW-GO)

02. SURVIVE(feat. LEO from ALI)

03. Circus Funk(feat. Chevon)

04. 愛の言霊(ことだま)~Spiritual Message~(feat. Night Tempo)

05. Full Moon(feat. 村田陽一)

06. UNERI KUNERI(feat. Kroi)

07. カツカレー(feat. 在日ファンク)

08. TATTOO(feat. 中森明菜)

09. 一億人の恋人(feat. 乃紫)

10. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)

11. Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)

12. BETTING Shingo Katori×SEVENTEEN

『Circus Funk』Weverse Albums ver.のお問い合わせはこちら

★Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)



■『Circus Funk』とは

Chevon、SHOW-GO、LEO from ALI、Night Tempo、村田陽一、Kroi、在日ファンク、中森明菜とSOIL & “PIMP” SESSIONS、乃紫、緑黄色社会、Yaffle、といった豪華アーティストを迎えた香取慎吾 3rd ALBUM。

昨年2024年11月27日に配信リリースされ、オリコン「週間 デジタルアルバムランキング」、Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート「Download Albums」、iTunesアルバム・ランキング等様々なランキングで1位を獲得。





【Weverse関連URL】

Weverse 香取慎吾コミュニティ:https://go.weverse.io/qt3S/9qsyrmp2

Weverseアプリダウンロード:https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

Weverse Albumsアプリダウンロード:https://weversealbums.onelink.me/z4Xa/jp9hvjm4

Weverse公式X:https://x.com/weverseofficial(@weverseofficial)

Weverse公式Instagram:https://www.instagram.com/weverseofficial/(@weverseofficial)

Weverse Japan公式X:https://x.com/weverse_japan(@weverse_japan)

