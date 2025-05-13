税理士・会計事務所の採用を“もっと手軽に”　会計業界特化の完全成功報酬型サービス『会計キャリアブリッジ』を提供開始

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、株式会社エンクルー（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：原 栄治）との連携により、税理士・会計事務所の採用課題を解決することを目的とする新サービス『会計キャリアブリッジ』（以下、「本サービス」）の提供を2025年4月より開始しました。

採用コストと手間を削減し、より良いマッチングを実現

『会計キャリアブリッジ』は、会計業界に特化した人材採用支援サービスです。求人媒体掲載と人材紹介を組み合わせたハイブリッド型で、掲載費用は完全無料、採用が決まった場合のみ紹介手数料（年収の25％）が発生する“完全成功報酬型”を採用しています。

求職者とのやり取りや初回面談、求人原稿作成はすべて株式会社エンクルーが担当。事務所側の手間を大幅に削減しながら、求職者とのミスマッチも防ぎます。

会計キャリアブリッジ紹介サイト :https://ks.fm-suishinkyogikai.jp/a-career-bridge

サービス開始の背景

近年、会計業界では人材不足が深刻化しています。

- 「求人を出しても応募が来ない」

- 「採用しても定着しない」

- 「人材紹介会社の手数料が高額で使いづらい」

といった声が多く、特に小規模・中規模の会計事務所では採用のコストと手間が大きな負担になっています。

そのような状況を踏まえ、本サービスは“リスクなく始められる採用支援”をコンセプトとし開発しました。

会計キャリアブリッジの主な特長

- 【掲載無料】職種・拠点・雇用形態を問わず何件でも掲載可能

- 【成功報酬型】採用時のみ紹介手数料25％※（業界平均より10％以上安価）

- 【求職者対応代行】応募者への一次対応・スクリーニングはすべてエンクルーが実施

- 【匿名掲載対応】事務所名・連絡先の非公開も可能

- 【ミスマッチ防止】事前ヒアリングによる丁寧なマッチング体制

※経営革新等支援機関推進協議会の会員価格です。非会員の会計事務所は紹介手数料35%です。

今後の展開

現在、本サービスは、先着500事務所限定で紹介手数料割引キャンペーンを実施中です。

今後は全国1,000事務所への導入を目標に、ガイダンスセミナーや導入事例の公開を通じて、さらなる認知拡大とユーザーサポート強化を行ってまいります。

■サービス名：会計キャリアブリッジ

■サービス詳細：https://ks.fm-suishinkyogikai.jp/a-career-bridge

■会計事務所登録フォーム：https://fmltd.link/acb-entry

■お問合せ：https://fmltd.link/cb-contact

会社概要

■株式会社エフアンドエム

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2024年12月末現在）

連結売上高：148億6,176万円（2024年3月期・連結）

事業内容：

個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：931人（2024年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/

■株式会社エンクルー

所在地：埼玉県さいたま市南区南本町2-1-2 プラザマツヤ3F

設立：2009年3月

代表者：代表取締役 原 栄治

事業内容：

労働者派遣事業(派11-300516)

有料職業紹介事業(11-ユ-300322)

特定技能登録支援機関(19登-001037)

アウトソーシング事業

スペース貸出事業

求職者支援訓練

採用代行事業

URL：https://encrew.co.jp/

※本リリースに記載された内容は2025年4月時点の情報です。