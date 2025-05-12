A4サイズに加えB5サイズも追加！冊子印刷が最大35％OFF！ネット印刷のグラフィックが中綴じ冊子、無線綴じ冊子印刷でお得なキャンペーンを実施中。

株式会社グラフィックA4サイズに加えB5サイズも追加！中綴じ冊子、無線綴じ冊子印刷が最大35％OFFのお得なキャンペーンを実施中

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）はネット印刷事業にて、A4の中綴じ冊子と無線綴じ冊子を最大35％OFFで印刷できるお得なキャンペーンに、B5サイズを新たに追加いたしました。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.graphic.jp/campaign

■お得なキャンペーンに、B5サイズの冊子印刷を追加！

A4サイズに加え、使い勝手の良いB5サイズの中綴じ冊子と無線綴じ冊子の一部仕様を、最大35%OFFでご注文いただけるキャンペーンを追加いたしました。

B5サイズはA4サイズよりコンパクトであり、パンフレットや商品カタログ、同人誌、フリーペーパーなどでよく使われ、配布や持ち運びに適したサイズです。

●キャンペーン概要

【対象期間】

2025年6月2日まで

※注文状況によりキャンペーン期間が変更になる可能性もございます。

【対象商品・仕様】

中綴じ冊子

・サイズ：A4、B5 定型サイズ タテ型（変型サイズ、ヨコ型は対象外）

・本文用紙：コート 90kg・110kg・135kg、

マットコート 90kg・110kg・135kg、

上質紙 90kg・110kg・135kg（＜オンデマンド＞のみ上質紙70kgに対応）

・表紙用紙：本文と同じ用紙限定（表紙別紙なし）

＜オフセット＞

・ページ：80ページまで（8ページ単位）

・部数：3,000冊まで

＜オンデマンド＞

・ページ：80ページまで（4ページ単位）

・部数：300冊まで

【B5サイズの価格例】

・オフセット 中綴じ冊子印刷

（1,000部/B5タテ/16ページ/両面カラー/9日納期/マットコート90kg）

通常価格 48,910円（税込）

↓

キャンペーン価格 36,680円（税込）

▼キャンペーンページ ：中綴じ冊子印刷（仕様限定）特価キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/saddle_stitch#a4Campaign

無線綴じ冊子印刷

・サイズ：A4、B5 定型サイズ タテ型（変型サイズ、ヨコ型は対象外）

・本文用紙：コート 90kg・110kg・135kg、

マットコート 90kg・110kg・135kg、

上質紙 90kg・110kg・135kg（＜オンデマンド＞のみ上質紙70kgに対応）

・表紙用紙：コート 110kg・135kg・165kg・180kg・225kg・265kg、

マットコート 110kg・135kg・160kg・180kg・220kg、

上質紙 110kg・135kg・160kg・180kg

＜オフセット＞

・本文ページ：192ページまで（8ページ単位のみ）

コート・マットコート・上質紙 90kg：24～192ページが対象

コート・マットコート・上質紙 110kg：16～192ページが対象

コート・マットコート・上質紙 135kg：16～192ページが対象

・部数：2,000冊まで

＜オンデマンド＞

・本文ページ：384ページまで（4ページ単位のみ）

コート・マットコート・上質紙 90kg：20～384ページが対象

コート・マットコート・上質紙 110kg：16～384ページが対象

コート・マットコート・上質紙 135kg：16～192ページが対象

※1日納期は104ページまで

・部数：200冊まで

【B5サイズの価格例】

・オフセット 無線綴じ冊子印刷

（100部/B5タテ/28ページ（表紙4ページ+本文24ページ）/両面カラー/11日納期/表紙：コート110kg、本文：コート90kg）

通常価格 53,480円（税込）

↓

キャンペーン価格 35,970円（税込）

▼キャンペーンページ：無線綴じ冊子印刷（仕様限定）特価キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/perfect_bind#a4Campaign

■定番商品の大感謝割引セールも実施中！

当社では冊子印刷の他に、チラシ・フライヤー、名刺、ポストカードなどの定番商品を対象とした最大35%OFFの割引キャンペーンも開催しております。

この機会にぜひご利用くださいませ。

▼キャンペーンページ ：実施中のキャンペーン一覧

https://www.graphic.jp/campaign/ongoing

※キャンペーン内容、参考価格は、いずれも2025年5月現在のもの

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷事業、クリエイティブ事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。