株式会社エーアシ、「CAREER PLUS（キャリアプラス）」を提供する株式会社ブレイン・ラボと業務提携を開始

株式会社エーアシ

株式会社エーアシ(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:奥村 壮、以下「エーアシ」)は、人材紹介会社に特化したCRM「CAREER PLUS(キャリアプラス)」を提供する株式会社ブレイン・ラボ(本社:東京都港区、代表取締役社長:中江 典博、以下「ブレイン・ラボ」)と、求人AIマッチングクラウド「a-assi(エーアシ)AIマッチング」の販売パートナー契約を含む業務提携を開始いたしました。

業務提携の背景

日本では労働人口が減少するなか、人材の最適な配置がますます重要となっています。なかでも、人材紹介業は全採用チャネルの20%以上を占めるほど重要性を増していますが、属人的な業務が多く、事業規模が拡大するほど安定したサービス品質を維持することが難しいという課題があります。

エーアシは「エージェント品質の最大化」をミッションに掲げ、LLM(大規模言語モデル)を実装したクラウドサービスを通じて、人材紹介エージェントの業務効率化とサービス品質の向上を支援しています。

このたび、人材紹介エージェント向けCRM「CAREER PLUS(キャリアプラス)」を展開し、人材紹介業界において高い知名度と信頼を誇るブレイン・ラボと提携することで、双方の強みを活かし、人材紹介エージェントのさらなる発展を支援してまいります。

a-assi(エーアシ)AIマッチングとは

「a-assi AIマッチング」は、LLM(大規模言語モデル)技術を活用した先進的な求人レコメンドサービスです。従来のキーワード検索や担当者の記憶に頼るマッチングではなく、企業が保有するすべての求人の中から、求職者に最適な求人を網羅的かつ高精度にレコメンドし、あわせて求職者へ展開可能なマッチング理由とともに提示します。既に大手企業を中心に導入されており、求人提案の質や数、求職者からの応募獲得率の向上に貢献しています。

業務提携の内容

エーアシが提供する「a-assi AIマッチング」をブレイン・ラボが販売パートナーとして取り扱い。

ブレイン・ラボの持つ強力な販売網とマーケティングノウハウを活用した販路拡大。

今後、両社で連携を強化し、新規プロダクトの共同開発も進める予定です。



今後の展開

今回の提携を機に、エーアシとブレイン・ラボは両社の技術連携を深め、新規AIプロダクトの共同開発にも着手いたします。人材紹介エージェントの業務効率化・品質向上を推進することで、業界全体の発展に貢献してまいります。

会社概要

株式会社エーアシ- 代表者:代表取締役CEO 奥村 壮 / 代表取締役CTO 久川 善法- 所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C- 設立:2024年7月17日- 事業内容:求人AIマッチングクラウド「a-assi(エーアシ)AIマッチング」の開発・運営株式会社ブレイン・ラボ- 代表者:代表取締役社長 中江 典博- 所在地:東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F- 設立:2002年11月- 事業内容:- - 人材紹介・派遣業務におけるコンサルティング・サポート- - 人材紹介・派遣会社向け業務用管理システムの開発・販売- - 人材紹介会社向け管理システム「CAREER PLUS(キャリアプラス)」- - 人材派遣会社向け管理システム「MatchinGood(マッチングッド)」- - 求職者獲得・従業員定着LINE拡張システム「マイリク for MA/定着支援」- - 求人マイページシステム「マイリク for マイページ」- - 人材紹介サービス- ウェブサイト- - コーポレートサイト: https://www.brainlb.co.jp(https://www.brainlab.co.jp)- - CAREER PLUS サービスサイト:https://careerplus-info.com/