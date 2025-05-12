「人材」に関するお悩みが解決できる展示会！第1回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]　6月4日より東京ビッグサイトで開催

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株式会社イノベント


人材不足・人手不足対策EXPO 実行委員会（実行委員長堀正人、運営(株)イノベント）は、2025年６月４日(水)から６月６日(金)まで東京ビッグサイト 東１～３ホールにて「第１回 人材不足・人手不足対策EXPO」を開催いたします。会場には課題を解決するための「情報」「知識」「方法」が一堂に会し、「求める人材に出会えない」「社員に辞めて貰いたくない」「業務負担を減らしたい」そんなお悩みを持つ経営者・人事担当者向けの最新の製品・ソリューション、特別講演、体験型研修が会場でご覧いただけます。





公式ホームページ： https://perex.jp/


公式ホームページ :
https://perex.jp/

人材に関するお悩みを解決に導く「出展製品・ソリューション」

≪出展製品・ソリューション≫※一部抜粋

1.人材確保・定着率向上ソリューション


●採用サービス・採用支援（新卒・中途・外国人・障がい者・高専）


●スキマバイトサービス


●人材紹介・マッチングサービス


●採用コンサル・代行サービス


●採用サイト・動画作成サービス


●採用に特化した求人広告


●採用から育成までのトータル支援


●離職防止・マネジメント支援SaaS



2.人材育成・人材開発ソリューション


●コミックラーニング


●体験型研修


●人材開発支援ツール


●VR×AI人材育成ソリューション



3.ウェルビーング（Well-Being）ソリューション


●業務改革・組織変革サポート・コンサルティング


●健康経営支援サービス


●完全オーダーメイドの就業規則作成


●メンタルヘルス支援サービス


●オフィスランチサービス



4.アウトソーシング（外注）ソリューション


●BPO / アウトソーシングサービス


・受注業務・コールセンター業務・バックオフィス業務・データ入力業務・カスタマーサポート・IT業務


●プロ人材の活用サービス


●アバターワークサービス



5.IT・DXを用いた業務効率化ソリューション


●AI 業務自動化ツール / AIエージェント


●AI-OCR


●RPA


●受注管理システム


●データ連携ツール




その他にも、「人材不足」を解決する多種多様なサービスが多数出展いたします。


▼出展社一覧・最新情報はこちら


https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/12749/module/booth/323498


出展社一覧・最新情報はこちら :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/12749/module/booth/323498

人手不足解決のヒントがここに！「特別講演」

同時開催の特別講演では「人材不足の解決策・離職者の本音・生産性向上支援・スポットワーク・リスキリング」など“人が足りない”という現場の課題を多角的に捉えた、解決のヒントが得られる内容が揃っています。その一部をご紹介します。



＜特別講演（抜粋）＞


●「働く」の変化　～AI時代の企業の生産性向上～


　(株)クラウドワークス　代表取締役 兼 CEO　吉田浩一郎氏


●大転職時代における若者の就業観と企業選択基準


　(株)マイナビ　社長室 キャリアリサーチ統括部　統括部長　栗田卓也氏


●退職代行モームリが伝える離職者の本音と離職防止策


　(株)アルバトロス　代表取締役　谷本慎二氏


●人手不足を解決する戦略！～えるぼし認定・健康経営で働きたくなる職場づくり～


　(一社)日本ワーク＆ライフエンゲイジメント協会　代表理事


　オフィスME社会保険労務士　代表　高野美代恵氏


●スポットワークの概況、及び、協会の取り組みについて


　(一社)スポットワーク協会　事務局長　後藤一重氏


●人手不足を解決するリスキリング


　(一社)ジャパン・リスキリング・イニシアチブ　代表理事　後藤宗明氏


●個人に選ばれる新しい職場環境の在り方


　(株)シェアフル　代表取締役社長　横井聡氏


●外国人材からみた日本企業の魅力～12,000人を受け入れて分かった事～


　(公財)国際労務管理財団（IPM）　理事長　池田英人氏


●VR×AIで革新する安全教育　～一斉研修×個別最適化で現場教育を進化～


　(株)ジョリーグッド　代表取締役　上路健介氏


●人手不足への対応を後押し！「中小企業省力化投資補助金」等の生産性向上支援について


　経済産業省　中小企業庁　生産性向上支援室長　山本慎一郎氏


●今こそ考える障がい者雇用の可能性　～多様性が企業力になる時代へ～


(株)エスプール　障がい者雇用コンサルティング事業部　事業部長　山本侑史 氏




そのほかにも多数のセッションを予定しています。


▼講演の詳細・お申込みはこちらから


https://perex.jp/seminar/


講演の詳細・お申込はこちら :
https://perex.jp/seminar/

参加して学べる「実践！体験型研修ラウンジ」

座って聞くだけじゃない、“参加して学べる”研修体験を会場で開催いたします。

今話題の「体験型」研修プログラム。頭と体を使って楽しく・前向きに学べるサービスが勢ぞろいします。


「導入前に一度体感したい」・「説明を読んでもなかなかピンとこない」課題を感じている方向けの企画。


普段なかなか出会えないユニークな研修や、現場の課題に寄り添うプログラムなど、会場で体験ができます。






【開催概要】


6/4(水)～6(金)　10：30～16：00　参加無料・事前申込制（各回先着順）


場所： PEREX会場内


▼開催予定研修▼


・【野外体験型研修】ビジネス・シミュレーション・ラリー（BSR）


・モルック体験会


・実践に導く経営体験ゲーム「ビズストーム」


・チーム力UP！宝探し研修【偉人伝記】


・凹んだ気持ちをスッキリ切り替える!?ゲームでレジリエンス体験




▼詳細・お申込は公式ホームページから


https://perex.jp/


詳細・お申込は公式ホームページから :
https://perex.jp/

人事の方必見！「人事交流会」「人事担当向けプレゼンテーションコンテスト」を同時開催展にて実施

同時開催展の『第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)』では人事業務の課題や成功事例を気軽に共有できる場として「人事交流会」効率的な情報収集、その場で質問・課題解決、懇親会で情報交換のできる「部門別プレゼンテーションコンテスト」を開催します。






【部門別プレゼンテーションコンテスト（人事部門）】（参加無料・審査員募集中）


6/4(水)　14:00～15:30


※懇親会は審査員とプレゼンターが対象となります。



【人事交流会 with ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会】（事前申込制・参加無料）


6/4(水)　16:00～17:00




▼詳細・お申込は公式ホームページから


https://odex-telex.jp/


詳細・お申込は公式ホームページから :
https://odex-telex.jp/

【開催概要】

○展示会名 ：第1回 人材不足・人手不足対策EXPO


○会期・会場：2025年6月4日（水）～6日（金）／東京ビッグサイト 東１～３ホール


○併催展　　：


第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)／住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2025


○公式HP： https://perex.jp/


○主催：人材不足・人手不足対策EXPO実行委員会　


○事務局：(株)イノベント　東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階



ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム


https://perex.jp/press.php(https://perex.jp/press.php)



・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。


・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。