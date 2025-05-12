「人材」に関するお悩みが解決できる展示会！第1回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]　6月4日より東京ビッグサイトで開催

株式会社イノベント

人材不足・人手不足対策EXPO 実行委員会（実行委員長堀正人、運営(株)イノベント）は、2025年６月４日(水)から６月６日(金)まで東京ビッグサイト 東１～３ホールにて「第１回 人材不足・人手不足対策EXPO」を開催いたします。会場には課題を解決するための「情報」「知識」「方法」が一堂に会し、「求める人材に出会えない」「社員に辞めて貰いたくない」「業務負担を減らしたい」そんなお悩みを持つ経営者・人事担当者向けの最新の製品・ソリューション、特別講演、体験型研修が会場でご覧いただけます。

公式ホームページ： https://perex.jp/

人材に関するお悩みを解決に導く「出展製品・ソリューション」

公式ホームページ :https://perex.jp/≪出展製品・ソリューション≫※一部抜粋

1.人材確保・定着率向上ソリューション

●採用サービス・採用支援（新卒・中途・外国人・障がい者・高専）

●スキマバイトサービス

●人材紹介・マッチングサービス

●採用コンサル・代行サービス

●採用サイト・動画作成サービス

●採用に特化した求人広告

●採用から育成までのトータル支援

●離職防止・マネジメント支援SaaS

2.人材育成・人材開発ソリューション

●コミックラーニング

●体験型研修

●人材開発支援ツール

●VR×AI人材育成ソリューション

3.ウェルビーング（Well-Being）ソリューション

●業務改革・組織変革サポート・コンサルティング

●健康経営支援サービス

●完全オーダーメイドの就業規則作成

●メンタルヘルス支援サービス

●オフィスランチサービス

4.アウトソーシング（外注）ソリューション

●BPO / アウトソーシングサービス

・受注業務・コールセンター業務・バックオフィス業務・データ入力業務・カスタマーサポート・IT業務

●プロ人材の活用サービス

●アバターワークサービス

5.IT・DXを用いた業務効率化ソリューション

●AI 業務自動化ツール / AIエージェント

●AI-OCR

●RPA

●受注管理システム

●データ連携ツール

その他にも、「人材不足」を解決する多種多様なサービスが多数出展いたします。

▼出展社一覧・最新情報はこちら

https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/12749/module/booth/323498

人手不足解決のヒントがここに！「特別講演」

出展社一覧・最新情報はこちら :https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/12749/module/booth/323498

同時開催の特別講演では「人材不足の解決策・離職者の本音・生産性向上支援・スポットワーク・リスキリング」など“人が足りない”という現場の課題を多角的に捉えた、解決のヒントが得られる内容が揃っています。その一部をご紹介します。



＜特別講演（抜粋）＞

●「働く」の変化 ～AI時代の企業の生産性向上～

(株)クラウドワークス 代表取締役 兼 CEO 吉田浩一郎氏

●大転職時代における若者の就業観と企業選択基準

(株)マイナビ 社長室 キャリアリサーチ統括部 統括部長 栗田卓也氏

●退職代行モームリが伝える離職者の本音と離職防止策

(株)アルバトロス 代表取締役 谷本慎二氏

●人手不足を解決する戦略！～えるぼし認定・健康経営で働きたくなる職場づくり～

(一社)日本ワーク＆ライフエンゲイジメント協会 代表理事

オフィスME社会保険労務士 代表 高野美代恵氏

●スポットワークの概況、及び、協会の取り組みについて

(一社)スポットワーク協会 事務局長 後藤一重氏

●人手不足を解決するリスキリング

(一社)ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤宗明氏

●個人に選ばれる新しい職場環境の在り方

(株)シェアフル 代表取締役社長 横井聡氏

●外国人材からみた日本企業の魅力～12,000人を受け入れて分かった事～

(公財)国際労務管理財団（IPM） 理事長 池田英人氏

●VR×AIで革新する安全教育 ～一斉研修×個別最適化で現場教育を進化～

(株)ジョリーグッド 代表取締役 上路健介氏

●人手不足への対応を後押し！「中小企業省力化投資補助金」等の生産性向上支援について

経済産業省 中小企業庁 生産性向上支援室長 山本慎一郎氏

●今こそ考える障がい者雇用の可能性 ～多様性が企業力になる時代へ～

(株)エスプール 障がい者雇用コンサルティング事業部 事業部長 山本侑史 氏

そのほかにも多数のセッションを予定しています。

▼講演の詳細・お申込みはこちらから

https://perex.jp/seminar/

参加して学べる「実践！体験型研修ラウンジ」

講演の詳細・お申込はこちら :https://perex.jp/seminar/座って聞くだけじゃない、“参加して学べる”研修体験を会場で開催いたします。

今話題の「体験型」研修プログラム。頭と体を使って楽しく・前向きに学べるサービスが勢ぞろいします。

「導入前に一度体感したい」・「説明を読んでもなかなかピンとこない」課題を感じている方向けの企画。

普段なかなか出会えないユニークな研修や、現場の課題に寄り添うプログラムなど、会場で体験ができます。

【開催概要】

6/4(水)～6(金) 10：30～16：00 参加無料・事前申込制（各回先着順）

場所： PEREX会場内

▼開催予定研修▼

・【野外体験型研修】ビジネス・シミュレーション・ラリー（BSR）

・モルック体験会

・実践に導く経営体験ゲーム「ビズストーム」

・チーム力UP！宝探し研修【偉人伝記】

・凹んだ気持ちをスッキリ切り替える!?ゲームでレジリエンス体験



▼詳細・お申込は公式ホームページから

https://perex.jp/

人事の方必見！「人事交流会」「人事担当向けプレゼンテーションコンテスト」を同時開催展にて実施

詳細・お申込は公式ホームページから :https://perex.jp/

同時開催展の『第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)』では人事業務の課題や成功事例を気軽に共有できる場として「人事交流会」効率的な情報収集、その場で質問・課題解決、懇親会で情報交換のできる「部門別プレゼンテーションコンテスト」を開催します。

【部門別プレゼンテーションコンテスト（人事部門）】（参加無料・審査員募集中）

6/4(水) 14:00～15:30

※懇親会は審査員とプレゼンターが対象となります。

【人事交流会 with ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会】（事前申込制・参加無料）

6/4(水) 16:00～17:00

▼詳細・お申込は公式ホームページから

https://odex-telex.jp/

【開催概要】

詳細・お申込は公式ホームページから :https://odex-telex.jp/

○展示会名 ：第1回 人材不足・人手不足対策EXPO

○会期・会場：2025年6月4日（水）～6日（金）／東京ビッグサイト 東１～３ホール

○併催展 ：

第５回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)／住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2025

○公式HP： https://perex.jp/

○主催：人材不足・人手不足対策EXPO実行委員会

○事務局：(株)イノベント 東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階

ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム

https://perex.jp/press.php(https://perex.jp/press.php)

・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。

・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。