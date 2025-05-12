【今だけおトクにBLを楽しめる！】La Roseraie（ラ・ロズレ）で、全電子書籍対象20％オフになる期間限定キャンペーン開催中！
今だけおトク！全電子書籍対象20％オフ！クーポンキャンペーン／La Roseraie（ラ・ロズレ）
BL電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）では、2025年5月12日（月）より、期間限定で全電子書籍が20％オフになるクーポンを配布中です！
キャンペーン期間：2025年5月12日（月）～2025年5月18日（日）
※おひとり様1回限り
※1回あたり最大値引きポイント数の上限は5,000pt
1冊から利用できるクーポンを使って、おトクに電子BL書籍をお楽しみください。
今だけおトク！20％オフ！ :
https://roseraie.tokyo/pages/202505_laroseraie0512
BL読むならLa Roseraie(ラ・ロズレ)！無料登録でお得がたくさん！
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ラ・ロズレの無料会員登録は、書籍購入に使えるポイントプレゼントや、全電子書籍が70％オフになるクーポンなど、お得で嬉しい特典がたくさん！
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70％オフクーポン必ずもらえる！無料会員登録でお得がたくさん／La Roseraie（ラ・ロズレ）
ラ・ロズレ無料会員登録 特典
特典１ 会員登録で200ポイント
特典２ メルマガ登録で200ポイント
特典３ お誕生日に500ポイント
特典４ 全電子書籍対象70％オフクーポン
※クーポン使用回数1回限り
※割引上限5,000pt
※特典は予告なく変更になる場合があります。
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