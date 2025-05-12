植草学園大学 5月24日(土) インクルーシブを知る特別なオープンキャンパスを開催！

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学校法人植草学園




植草学園大学（千葉市若葉区）では、5月24日(土)にオープンキャンパスを開催します。


インクルーシブ社会の実現を支援する小学校教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教諭、保育士、理学療法士、作業療法士、看護師、保健師などの資格取得をめざす大学です。


5月24日(土)のオープンキャンパスは、植草学園大学のインクルーシブを知る4つの特別イベントを開催します。


オープンキャンパスで植草学園大学の学びを体感してください。



プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/150294/table/5_1_3864502af291773e25f9af36125580fb.jpg ]





ご来場者の方には植草学園大学オープンキャンパスオリジナルグッズをプレゼント！


当日、アンケートにご回答いただいた方には、さらにもう1つオリジナルグッズをプレゼント！


（画像は参考）



　　　　　 ふせんパッド

　　　　　　ボールペン

　　　　　　　メモ帳


　　　　　　　　　　蛍光ペンセット

　　　　　　　　　　　色鉛筆セット


参加方法


事前予約制のため、下記よりお申し込みください↓


学校説明会・オープンキャンパス | 植草学園大学(https://www.uekusa.ac.jp/entrance_exam/open_campus/op_form)



交通案内


JR都賀駅からバスで15分（当日は無料送迎バス運行）


千葉モノレール千城台北駅から徒歩10分


キャンパス内には駐車場完備


キャンパス


千葉若葉キャンパス（千葉市若葉区）


千葉医療センター内椿森キャンパス（千葉市中央区）



入試、オープンキャンパス、広報に関するお問い合わせ


植草学園大学　入試・広報課


住所　千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3


電話　043-239-2600


メールアドレス　　nyuusi@uekusa.ac.jp


ウェブサイトURL　 https://www.uekusa.ac.jp/



学園概要


住所　　〒264-0007　千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3


代表　　学校法人植草学園　理事長　植草 和典


ウェブサイトURL　　https://honbu.uekusa.ac.jp/