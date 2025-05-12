植草学園大学 5月24日(土) インクルーシブを知る特別なオープンキャンパスを開催！
学校法人植草学園
プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/150294/table/5_1_3864502af291773e25f9af36125580fb.jpg ]
ふせんパッド
ボールペン
メモ帳
蛍光ペンセット
色鉛筆セット
植草学園大学（千葉市若葉区）では、5月24日(土)にオープンキャンパスを開催します。
インクルーシブ社会の実現を支援する小学校教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教諭、保育士、理学療法士、作業療法士、看護師、保健師などの資格取得をめざす大学です。
5月24日(土)のオープンキャンパスは、植草学園大学のインクルーシブを知る4つの特別イベントを開催します。
オープンキャンパスで植草学園大学の学びを体感してください。
プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/150294/table/5_1_3864502af291773e25f9af36125580fb.jpg ]
ご来場者の方には植草学園大学オープンキャンパスオリジナルグッズをプレゼント！
当日、アンケートにご回答いただいた方には、さらにもう1つオリジナルグッズをプレゼント！
（画像は参考）
ふせんパッド
ボールペン
メモ帳
蛍光ペンセット
色鉛筆セット
参加方法
事前予約制のため、下記よりお申し込みください↓
学校説明会・オープンキャンパス | 植草学園大学(https://www.uekusa.ac.jp/entrance_exam/open_campus/op_form)
交通案内
JR都賀駅からバスで15分（当日は無料送迎バス運行）
千葉モノレール千城台北駅から徒歩10分
キャンパス内には駐車場完備
キャンパス
千葉若葉キャンパス（千葉市若葉区）
千葉医療センター内椿森キャンパス（千葉市中央区）
入試、オープンキャンパス、広報に関するお問い合わせ
植草学園大学 入試・広報課
住所 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3
電話 043-239-2600
メールアドレス nyuusi@uekusa.ac.jp
ウェブサイトURL https://www.uekusa.ac.jp/
学園概要
住所 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3
代表 学校法人植草学園 理事長 植草 和典
ウェブサイトURL https://honbu.uekusa.ac.jp/