夏のシーズナルなキーアイテム！冷感がアップしてuka ISHIGAKI Lemongrass Outdoor Body Mistが5月14日(水)に発売！
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、uka ISHIGAKI Lemongrass Outdoor Body Mistを5月14日(水)に限定発売します。
虫にも、汗にも、夏の暑さにも負け知らず
昨年大好評だったuka Outdoor Body Mistが、パワーアップして新登場。今回は自社のオーガニック農場で栽培した石垣産のレモングラスを使用しナチュラルに香り、冷感がアップしました。パーケージには昨年から農場に仲間入りしたヤギのモナも。
気候変動や猛暑が続く中で、沖縄の玉城氏（ヘナ生産者）の農作業や、静岡の佐藤先生（クロモジ生産者）の林内作業が、少しでも快適に過ごせるよう願いを込めて誕生したボディミスト。
虫が嫌がるとされる石垣産レモングラスと、さっぱりしたペパーミントを配合。調香は、フランスのジル・バートゥミュウ氏によるブレンドです。
ひんやりと爽快で、夏の不快なにおい対策にもぴったり。コメ発酵液とカキタンニンを配合することで保湿効果を高め、肌にも優しく、使うたびにしっとりと心地よい設計。
キャンプやフェス、釣り、ゴルフ、そして日常のお散歩にも最適です。例年より早く気温の上昇が予想される2025年の夏のシーズナルなキーアイテム。
【商品情報】
商品名：uka ISHIGAKI Lemongrass Outdoor Body Mist
価格：2,860円(税込)
容量：60mL
<フェスシーン>
https://youtube.com/shorts/0TBxkZeSABw?feature=share
<ゴルフシーン>
https://youtube.com/shorts/JLz9lGAoKCQ?feature=share
<トレイルシーン>
https://youtube.com/shorts/l5Uxg5Eg9BA?feature=share
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