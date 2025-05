ペッツファーストグループ「犬猫里親譲渡会」開催のお知らせ

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社(本社:東京都目⿊区、代表:正宗 伸麻)は、2025年5月から7月の間、栃木県内の3ヶ所にて犬猫里親譲渡会を開催いたします。

■ペッツファーストグループの里親探し活動

ペッツファーストグループは、ペット販売から始まる幸せなペットとの暮らしを提供するペットライフの総合企業です。「Pets always come first」の経営理念に沿い、当社グループが関わるすべてのペットに対して最後まで責任を持つために、販売前に疾患等を発症したペットは、病気の完治もしくは定期的な検査や投薬で体調が維持できる状態まで治療した上で、病状をご理解いただける方への引き渡しを行っています。また、やむを得ない理由で飼育継続が困難になってしまったお客さまのペットを引き取り、里親探しの代行を行ってきました。さらに、殺処分となるペットを減らし、すべてのペットが幸せになる社会を目指して、CSR活動「Pets always come firstプロジェクト」の一環で、保健所や動物愛護センター等から引き取った保護犬猫の譲渡活動を2013年より行っております。

里親を探すペットたちは、「ペットケア&アダプションセンター日光」で愛情を込めてお世話や適切な治療・定期的な健康検査を行い、里親譲渡を実施しています。

病状や性格などをご理解の上、愛情を注いでくださる方との出会いの機会を増やすことを目的に、今回も譲渡会を開催することとなりました。実際に対面で沢山のペットたちの様子を見ていただき、獣医師やケアスタッフから、ペットの特性や生活するにあたり気にかけていただきたいことなどを丁寧に説明させていただきます。

■ペッツファーストグループ 譲渡会開催概要

1. ペットケア&アダプションセンター日光にて開催

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/76_1_0e71e99fe00103e9bd2d1a598de7333d.jpg ]

2.道の駅うつのみや ろまんちっく村にて開催

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/76_2_1be53e0215144fd9dfde1a3abaa8768c.jpg ]

3.道の駅 湧水の郷しおやにて開催

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/64020/table/76_3_01c3ec888e6fcc8cfd6540fd420dde5b.jpg ]

※譲渡会に参加するペット等の情報は、ペットケア&アダプションセンター日光の公式Instagram(https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/)にて随時発信いたします。

■ペットケア&アダプションセンター日光 ケアスタッフコメントペットケア&アダプションセンター日光 八巻 悠里

当施設で家族を必要としている子たちの中には健康状態が良好ではない子もおりますが、病名だけ聞くと必要以上に重く捉えられ、なかなか家族が決まらないこともしばしば…飼育方法や投薬等に気をつけていただければ、他の子と何ら変わらず元気に過ごせる子も多くいるのです。

譲渡会では、それぞれの病気の症状や注意点など、獣医師やケアスタッフから直接説明させていただき、思ったよりも元気に過ごすことができるということを知っていただくチャンスだと思っています。

また中には、元気に見えても症状が重い子もおりますが、『だからこそ』家庭に迎えてあげたいと思ってくださるご家族をお待ちしております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■過去の譲渡会の様子

2023年11月より定期的に譲渡会を開催し、33頭のペットに新しいご家族との出会いの場を提供することができました。過去の譲渡会の様子や、当グループのすべてのペットを幸せにするための考え方、取り組み等を以下のニュースレターで配信しております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000064020.html

また、毎月里親探しレポートを配信し、譲渡会をはじめ毎月の里親探し活動に関する情報を公式サイト上で発信しております。

https://www.pfirst.jp/news.html

ペッツファーストグループは、すべてのペットが生涯にわたり幸せに暮らしていけるよう、大切にケアをしてきたペットたちへ愛情を注いでくださるご家族を見つけたいと考えています。今回も、多くの方のご来場を心よりお待ちしております。

ペットケア&アダプションセンター日光での譲渡会の様子出張譲渡会の様子

【譲渡会にて、ポメラニアンの「もち吉くん」をお迎えされた里親さまより】

もち吉くん

●もち吉くんをお迎えするまでの経緯

娘が以前からポメラニアンを迎えたいと言っており、ずっと探していました。過去にペットケア&アダプションセンターでワンちゃんを迎えたご縁もあり、昨年11月の譲渡会に参加したところもち吉くんに出会いました。可愛い子だなと思ったのですが、投薬が必要とのことで飼育の心配が拭いきれず、一度はお迎えを諦めました。

しかし、家族みんながもち吉くんを忘れられず、再び鬼怒川で開催された出張譲渡会に行くことにしました。すると、前回より健康状態が改善しており投薬も不要になったと伺ったんです。それで、お迎えを決意しました。

●もち吉くんの現在の様子

とても元気いっぱいに過ごしています!体調を気にかけながら、毎日娘たちと一緒におもちゃ遊びをしています。人が大好きで、とても懐っこい子です。家族全員その可愛さにメロメロです♪

●今後の生活について

今の生活にゆっくりと慣れてもらい、今までにしたことのない経験をたくさんさせてあげたいです。

■ペットケア&アダプションセンター日光とは

ペッツファーストグループが運営するペットケア施設です。

どのような事情を抱えたペットでも幸せな生涯を送ってもらうために、有料での里親探しの代行と終生ケアサービスを行う日本初の複合的なペットケア専用施設として、栃木県日光市へ2007年に当社グループとして開業しました。約3万坪ある自然の中の広大な敷地と衛生的な設備の中でペットが暮らす環境を整え、施設内には獣医師が適切な治療を行える診察室なども完備しています。

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://www.pfirst.jp/protected_activities.html

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル9F

【資本金】1億円

【代表者】代表取締役社長COO 正宗伸麻

【従業員数】1,212名(うち獣医師66名 愛玩動物看護師66名※業務委託含む)2025年3月末時点

【その他】

●公益財団法人日本補助犬協会と連携し13頭の聴導犬と1頭の介助犬を育成しユーザーへ提供

●動物病院URL(https://pfirst-ah.jp/)

●ニュースレターアーカイブページ(https://www.pfirst.jp/newsletter.html)

