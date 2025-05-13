デジタルアイデンティティ、LINEヤフーの2025年度上半期の認定バッジ「Ads Operation Badge/ Ads Policy Badge Yahoo!広告 検索広告」を取得
株式会社デジタルアイデンティティは、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において2025年度の認定バッジ「Ads Operation Badge / Ads Policy Badge Yahoo!広告 検索広告」を取得しました。
■「LINEヤフー Partner Program」について
「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。
*「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」、「Technology Partner」、「Network Partner」（LINE Network Partner、Yahoo!広告Network Partner）において認定が行われます。
■「Sales Partner」について
この度、株式会社デジタルアイデンティティが認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前半期の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。
株式会社デジタルアイデンティティは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。
＜企業情報＞
■株式会社デジタルアイデンティティ
サイト：https://digitalidentity.co.jp/
所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南5F
代表者：代表取締役社長 鈴木 謙司
事業内容：DX支援、WEBサイト構築、MA、CRM、WEB広告、SEOなどデジタルマーケティング事業全般