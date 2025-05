複数生成AIモデルを同時に比較・活用できる「天秤AI Biz byGMO」に革新的「Deep Research」機能を追加

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO 天秤AI株式会社(代表取締役社長:山城 博規)は、2025年5月13日(火)より、法人向け生成AIプラットフォーム「天秤AI Biz byGMO」に、AIが自律的に多段階の情報収集・分析を行う「Deep Research」機能を追加いたしました。本機能により、企業のリサーチ業務を大幅に効率化し、より高品質な情報分析を実現します。「Deep Research」機能は、「天秤 AI Biz byGMO」をご利用のお客様は追加料金なくご利用いただけます。

「天秤AI Biz byGMO」はこちら(https://biz-lp.tenbin.ai/(https://biz-lp.tenbin.ai/))

「天秤AI Biz byGMO」は、2025年3月31日より提供を開始した法人向け生成AIプラットフォームです。GPT-4o、o3、Claude 3.7 Sonnet、Gemini 2.0、Perplexityなど複数の生成AIモデルを最大6つ同時に実行・比較できる機能を備え、企業での生成AI活用に必要な組織管理機能やセキュリティ機能を提供しています。

今回追加した「Deep Research」機能は、OpenAI、Google、Perplexity AIなどが2025年初頭から実装し始めた最先端技術で、時間がかかり、複雑になりがちなウェブ調査を生成AIに委託できる革新的な機能です。「天秤AI Biz byGMO」に「Deep Research」機能が追加されることにより、さらに用途に合わせて生成AIが利用しやすい環境を提供いたします。

なお、「天秤AI Biz byGMO」の「Deep Research」機能はChatGPT o3をもとに構築しています。

【「Deep Research」機能の概要】

「Deep Research」機能は、ユーザーの質問に対して、AIが自律的に複数の情報源を探索・分析し、出典付きの詳細なレポートを生成します。従来のウェブ検索と異なり、AIが能動的に調査を深堀りし、情報源から関連情報を収集・整理します。

■主な特長

・自律的な多段階調査:生成AIが質問を理解し、質問遂行に必要なタスクに分解して考え順次実行

・多角的な情報収集:生成AI(LLM)が異なる視点から情報を検索し統合

・出典管理と透明性:出典を明記し、検証可能なレポートを生成

・時間短縮効果:数時間~数日かかる調査作業を数分~数十分に短縮

Deep Research機能の実行画面の例

■技術的な仕組み

「天秤AI Biz byGMO」の「Deep Research」機能は、以下の4つのプロセスで動作します

1. 計画策定:質問から必要なタスクに分解し、実行計画を立案

2. 情報収集:ウェブ検索を通じて、多様な公開情報ソースを探索

3. 評価・分析:収集した情報の関連性・信頼性を評価し、追加調査の要否を判断

4. レポート生成:集めた情報を構造化し、出典付きの詳細レポートを作成。これにより、市場調査、競合分析、トレンド把握など、企業の様々な情報収集ニーズに対応します

■ビジネスでの活用シーン

「Deep Research」機能は、以下のような業務シーンで特に効果を発揮します。

・市場・競合調査 製品価格比較、市場規模予測、競合他社の動向分析

・法規制・コンプライアンス、複数国の法規制を横断的に調査・比較

・技術動向調査、最新技術のトレンド把握、情報の収集・分析

・マーケティングリサーチ、消費者動向調査、SNS上の評判分析

■使い方

1.「Deep Research」ボタンを押す

2.調査したい内容を入力する

【「天秤AI Biz byGMO」の主要機能】

「Deep Research」機能に加え、「天秤AI Biz byGMO」は以下の特長を備えています。

■組織管理機能・ダッシュボード・セキュリティ関連機能

・企業内での利用実績を可視化。情報漏洩リスクの低減やコンプライアンス強化をサポートします。

■天秤AI機能

・マルチ生成AI搭載で、複数の大規模言語モデル(LLM)を同時に実行し、回答を比較できるため、より最適なアウトプットが得られます。

■壁打ち機能(特許出願中)

天秤AI byGMOの「壁打ち」機能は、複数の生成AIが同時に回答し、それらをまとめて深掘りできる便利な機能です。具体的には、「壁打ち」ボタンを押すと、複数のAIが返した回答が自動的に入力欄に取り込まれ、それらを要約し統合するプロンプトが生成されます。この仕組みにより、それぞれのAIの視点や強みを活かしながら、多角的な意見を比較・融合することができます。 結果として、一つの視点だけでは見えなかったより豊かで新しい気づきやアイデアが得られ、思考の整理や問題解決がよりスムーズに進みます。

■プロンプトテンプレート搭載

・業務シーンで利用可能な多彩なプロンプト事例をあらかじめ用意。目的に応じた使い分けで、作業効率と精度を向上させます。

■プロンプト作成ツール搭載

・自社ニーズや業務内容に合わせて自由にプロンプトを設計可能。柔軟なカスタマイズにより、より的確な回答を得られます。

■作成したプロンプトの社内共有が可能

・組織内でナレッジやノウハウを蓄積し、各チーム間で水平展開を促進。社内全体でのAI活用を加速させます。

■今後のアップデート予定

2025年6月下旬を目途に、画像生成やマインドマップ生成など新機能を順次提供する予定です。さらに、AIエージェント機能やRAG(Retrieval Augmented Generation)など、企業のAI活用を一層推進する機能の追加・拡充も視野に入れております。これにより、マーケティングや営業支援、業務効率化など、幅広い業務領域での生成AI活用を実現し、企業のイノベーション創出と競争力強化に貢献してまいります。

■利用金額

初期費用は一切不要。月額1,000円(税込1,100円)から手軽に導入可能。さらに、利用文字数に応じた従量課金制を採用し、無駄なくコスト管理が可能です。

- 初期費用0円- 基本料金1,000円(税込1,100円)/月(1ライセンスあたり)- 従量料金10円(税込11円)/1,000文字あたり

※基本料金内で、1ライセンスあたり月間合計10万文字(入出力)までご利用可能です。10万文字を超過した分については、1,000文字ごとに10円(税込11円)の従量料金が発生します。

※Web検索(Deep Research含む)は別途従量料金が発生します。

※利用開始日は、別途当社が通知いたします。

※最低契約期間は初回課金開始月から1カ月間です。その後は1カ月ごとの自動更新となります。

【商号変更のお知らせ】

当社は2025年3月10日付で、旧社名「GMO教えてAI株式会社」より「GMO天秤AI株式会社」 へ商号を変更いたしました。

今後は「天秤AI」を軸としたサービス展開を強化し、さまざまなニーズに応えられるAIソリューションを提供してまいります。

【 GMO天秤AI株式会社】(URL:https://gmo-tenbin.ai/(https://gmo-tenbin.ai/) )

会社名 GMO天秤AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 山城 博規

事業内容 ■プロンプトポータルサイト運営 ■生成AIプラットフォーム提供

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

