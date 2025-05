MISIAがJ-WAVEにカムバック！　伝説のラジオ番組『SISTA’S SOUL』が一夜限りの″生放送″で復活。さらに、MISIAが8時間にわたりJ-WAVEをジャックする1DAY企画も。

株式会社J-WAVEMISIA

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、5月27日(火)20:00~21:45に、105分にわたってお届けする特別番組『SISTA’S SOUL SPECIAL』(ナビゲーター:MISIA)を放送いたします。

本番組は、1999年と2001年にJ-WAVEで放送され、多くの音楽ファンに愛された伝説のプログラム『SISTA’S SOUL』の一夜限りの復活プログラムです。日本を代表するヴォーカリスト・MISIAが単独でナビゲートし、プライベートトークや自身の選曲を交えながら、"あの頃と変わらぬ想い"と"今の感性"で番組をお届けします。

また、5月28日(水)にリリースされるMISIAの15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』についても深く掘り下げます。アルバムのタイトル曲「LOVE NEVER DIES」のほか、矢野顕子との共演による「希望のうた feat. 矢野顕子」、Rockon Social Clubとのコラボ曲「傷だらけの王者」など、注目楽曲の制作秘話や、現在開催中のツアーに関する話題もたっぷりとお届けします。

LOVE NEVER DIES

さらに、MISIAが最近気になっている楽曲の紹介やその背景の解説、そして彼女のプライベートの過ごし方や、心の豊かさを大切にするライフスタイルについても語るなど、ここでしか聴けない貴重なトークが満載です。

MISIAファンのみならず、音楽を愛するすべてのリスナーに贈る特別な105分。どうぞお聴き逃しなく。

【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:SISTA’S SOUL SPECIAL

放送日時:5月27日(火)20:00~21:45

ナビゲーター:MISIA

【MISIAプロフィール】

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。東京オリンピック開会式では日本国歌「君が代」を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績からアフリカ開発会議の大使などを歴任している。

2023年にデビュー25周年を迎え、大規模な全国ツアーを開催。2024年には台湾・能登の復興支援ライブ「PEACEFUL PARK」にも積極的に参加。新曲「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」がパリ五輪に向けた日本テレビ系アスリート応援ソングに採用。今年2025年1月より8年ぶりとなる「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」を開催中。また、5月28日には、15枚目のオリジナルアルバム「LOVE NEVER DIES」をリリースする。

【MISIAがJ-WAVEをジャックする1DAY企画も!】

MISIAの約3年半ぶりとなる待望のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』の発売を記念し、5月27日(火)はJ-WAVEのワイドプログラムとスペシャルコラボレーション企画を展開!

この企画では、MISIAがJ-WAVEの各番組に出演し、合計8時間以上にわたって登場。アルバムに込めた想いや制作エピソード、現在進行形の音楽へのまなざしを、自身の言葉で語ります。

“J-WAVEでしか聴けない”特別な時間を、MISIAの選曲とトークでお届けする一日限りのスペシャルな企画です。どうぞご期待ください。

■連動ワイド番組

・STEP ONE

ナビゲーター:サッシャ、ノイハウス萌菜

出演コーナー:MUSIC+1(12:30~12:45)

「今日を頑張る、働くあなたに!」をテーマにしたワイドプログラム。話題のアーティストや音楽トピックを紹介するコーナー「MUSIC+1」にMISIA が登場し、ニューアルバムについてたっぷり語ります。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528090000)

・PEOPLE‘S ROASTERY(13:30~16:00)

ナビゲーター:長井優希乃

“いいカフェに入った時のような上質な時間”をコンセプトにした番組。アフリカ・マラウイでの教育活動など、多彩なキャリアを持つナビゲーター・長井優希乃とともに、MISIA が様々なコーナーに登場します。 ふたりの共通点でもある「アフリカ」に関するお話も!

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528133000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528133000)

・GRAND MARQUEE

ナビゲーター:タカノシンヤ、セレイナ・アン

出演コーナー:RADIO ENSEMBLE(17:10~17:30)

東京をGROOVEさせる音楽とカルチャーを作り出す、刺激的で面白い人々・カルチャーが集う場所をコンセプトにしたワイドプログラム。出演コーナーでは、“夕方の東京で聴きたい音楽”をテーマに、MISIAが思い描く情景とともにセレクトした楽曲も紹介。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528160000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250528160000)