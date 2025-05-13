イード、「ゲムマイド」の新コンテンツ、カリプソメディアジャパンの23タイトルを5月13日より販売開始
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ブロマイド付きPCゲームのSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、カリプソメディアジャパンの23タイトルを5月13日（火）より販売開始いたします。
今回ゲムマイドでは、カリプソメディアジャパンの「トロピコ」、「コマンドス」、「ダンジョンズ」、「ポートロイヤル」といった人気シリーズタイトルから、今年発売したばかりの最新作『コマンドス オリジンズ』、また『マッチポイント：テニス チャンピオンシップ』のようなスポーツゲームまで多彩なラインナップで販売します。
今回、ゲムマイドで販売するタイトルは以下の通りです。
・イモータル レルムズ: ヴァンパイアウォーズ（Immortal Realms: Vampire Wars）
販売価格：\3,748（税込）
・グランドエイジ メディーバル（Grand Ages: Medieval）
販売価格：\2,498（税込）
・コマンドス オリジンズ（Commandos: Origins）
販売価格：\7,250（税込）
・コマンドス 2 HDリマスター（Commandos 2 - HD Remaster）
販売価格：\2,498（税込）
・コマンドス 3 HDリマスター（Commandos 3 - HD Remaster）
販売価格：\2,980（税込）
・コマンドス 2 & 3 HDリマスター ダブルパック（Commandos 2&3 - HD Remaster Double pack）
販売価格：\4,108（税込）
・サドン ストライク 4（Sudden Strike 4）
販売価格：\2,498（税込）
・ジ・インクイジター（The Inquisitor）
販売価格：\6,160（税込）
・スペースベース スタートピア（Spacebase Startopia Standard Edition）
販売価格：\4,998（税込）
・ダンジョンズ 2（Dungeons 2）
販売価格：\2,498（税込）
・ダンジョンズ 3（Dungeons 3）
販売価格：\3,748（税込）
・ダンジョンズ 4（Dungeons 4）
販売価格：\7,700（税込）
・ディサイプルズ リベレーション（Disciples: Liberation Standard Edition）
販売価格：\ 4,398（税込）
・トルトゥーガ パイレーツ テイル（Tortuga - A Pirate's Tale）
販売価格：\3,850（税込）
・トロピコ 5（Tropico 5）
販売価格：\2,498（税込）
・トロピコ 6 （Tropico 6）
販売価格：\4,998（税込）
・プレトリアン HD リマスター（Praetorian HD remaster）
販売価格：\2,498（税込）
・ポート ロイヤル 4（Port Royale 4）
販売価格：\4,998（税込）
・ポート ロイヤル 3（Port Royale 3）
販売価格：\1,998（税込）
・マッチポイント: テニス チャンピオンシップ（Matchpoint: Tennis Championships）
販売価格：\5,960（税込）
・ライズ オブ ヴェニス（Rise of Venice）
販売価格：\2,498（税込）
・レイルウェイ エンパイア（Railway Empire）
販売価格：\3,748（税込）
・レイルウェイ エンパイア 2（Railway Empire 2）
販売価格：\7,700（税込）
※50音順
ゲムマイド カリプソメディアジャパンタイトル販売ページ
https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000116&wkcd=CF000053-CF000116(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000116&wkcd=CF000053-CF000116)
ブロマイドは各タイトル毎に1種類の絵柄で販売されます。決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
【印刷方法はこちら】
https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx
『コマンドス オリジンズ』商品サンプル
『トロピコ6』商品サンプル
■ゲムマイドについて
ゲムマイドは、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービスです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ（横178×縦127mm）の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：城
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
(https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html)
株式会社イード
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