繰り返し使用できる充電式！軽量&強力噴射タイプと吸引&強力噴射の2Wayタイプ、USB充電の電動エアダスター 2製品を新発売

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、小型軽量の強力噴射タイプと、吸引にも対応する2Wayタイプの2種類のUSB充電の電動エアダスターを新発売いたしました。

キーボードや周辺機器のホコリを強力な風で吹き飛ばす、電動式エアダスター2製品の登場です。コードレスで使えるUSB充電式のため、繰り返し使用できます。風量は3段階切替で、用途に応じて交換できるノズルが付属しています。異常を検知すると停止する安全設計です。

ホコリを吹き飛ばすだけでなく、傘の水滴を吹き飛ばしたり、ビニールプールなどの空気入れなど幅広い用途に使えます。

“AD-ALB02BK”は、小型・軽量ながら強力な噴射が特長のモデルです。5種類のノズルが付属します。長時間の使用に対応し、かつ軽量なため、様々な場所をまとめて掃除する際にも便利です。

“AD-ALC01BK”は、付属のアタッチメントにより吸引が可能になり、ハンディー掃除機としても使える2Wayタイプです。車内のエアコン清掃など、ホコリを吸い込みたい場所の掃除に最適です。6種類のノズルと3種類のブラシが付属するほか、暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵しています。

[共通特長] パソコンや周辺機器のホコリを吹き飛ばす電動エアダスター

- パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。- 目的に合わせて選べる、軽量&強力噴射タイプと、強力噴射&掃除機のように吸引もできる2Wayタイプの2製品をご用意しました。- コードレスで使えるUSB充電式のため、充電して繰り返し使用できます。- USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。

※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

▲ 隙間などせまい場所にあるホコリを強力な噴射で吹き飛ばします▲ 軽量コンパクトながら強力噴射製品型番:AD-ALB02BK▲ 吸引&強力噴射の2Wayタイプ製品型番:AD-ALC01BK

[共通特長] パソコンのお掃除だけじゃない!付属のノズルでさまざまな用途に対応

- せまい隙間などの使用に便利で、家の中から車内まで様々なシーンで活躍します。- エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。- 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です(※1)。- ラグに入り込んだゴミなども吹き飛ばすことで、簡単に掃除ができます。- 洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。- 通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルは浮き輪の空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します(※2)。

※1:屋外では使用しないでください。故障の原因になります。

※2:全ての製品に空気を入れることができるわけではありません。お試しいただき、空気が入らない

場合や製品が異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。

▲ ホコリだけでなく、傘の水滴を飛ばしたり(右上)、ビニールプールの空気入れにも(左下)、2Wayの“AD-ALC01BK”は吸引にも対応し、小型掃除機としても使用可能(右下)

[共通特長] 便利な機能を多数搭載

- モーターに負担がかかるなど異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。- 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。- 使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。- 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。- LEDランプでバッテリーの残量が分かります。▲ USB充電方式だから繰り返し使える写真:AD-ALB02BK▲ LEDランプでバッテリー残量を確認可能写真:AD-ALB02BK

[AD-ALB02BK] 小型軽量ながら強力噴射でホコリをしっかり吹き飛ばす!

- コンパクト&軽量設計ながら強力噴射タイプ、どこでも気軽に使えます。- 用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。- 連続作動時間は約150分(※)。余裕をもって使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。- 付属品:噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-Cケーブル

※満充電で弱モードでの使用時

▲ 小型ながら強力噴射。ノズルを使い分けることで、さまざまな場所のホコリをしっかり吹き飛ばせる▲ 製品画像(大口径エアーノズル+噴射ノズル)▲ 5種類のノズルとUSB充電ケーブルが付属※大口径エアーノズルは本体に装着されています

[AD-ALC01BK] 強力噴射だけでなく吸引にも使える2Wayタイプ!

- アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディー掃除機としても使える2Way仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。- ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。- 用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、ブラシ3種類を付属しています。- ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除も簡単です。- 付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなどこまかい隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。- 連続作動時間は約35分(※)。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。- 付属品:ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-Cケーブル

※満充電で弱モードでの使用時

▲ 強力噴射でホコリを吹き飛ばすだけでなく、アタッチメントで吸引にも対応▲ 左:エアダスターとして使用時、右:アタッチメントを付けるとハンディー掃除機としても使用可能▲ ダストボックス内のフィルターは洗浄可能▲ ホコリを照らすLEDライトを内蔵▲ 6種類のノズル、3種類のブラシ、ダストボックス、USB充電ケーブルが付属

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

■ 共通仕様- 材質:本体外殻:ABS樹脂- 風量調節:3段階(弱・中・強) ※1

※1:使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、

動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。

■ 軽量&強力噴射タイプ:AD-ALB02BK仕様- 外形寸法/重量:幅約80×奥行約40×高さ約136mm/約225g(いずれもノズル除く)- バッテリー:リチウムイオン電池(2,600mAh×2本)- 風速:弱:8m/s、中:12m/s、強:18m/s- 連続作動時間:弱:約150分、中:約80分、強:約30分- 充電時間:約2.5時間 ※2

※2:使用環境によって変化します

■ 吸引&強力噴射 2Wayタイプ: AD-ALC01BK仕様- 外形寸法/重量:幅約120×奥行約60×高さ約180mm/約380g(いずれもノズル除く)- バッテリー:リチウムイオン電池(2,000mAh×3本)- 風速:弱:15m/s、中:18m/s、強:22m/s- 連続作動時間:弱:約35分、中:約24分、強:約18分- 充電時間:約3時間 ※2

※2:使用環境によって変化します

製品詳細

コンパクトタイプ

型番:AD-ALB02BK

価格:オープン価格

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-ALB02BK.html

2Wayタイプ

型番:AD-ALC01BK

価格:オープン価格

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-ALC01BK.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一