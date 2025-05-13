『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より歴代の火影たちが集うＴシャツなど６種がこの夏登場！【株式会社コスパ】
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より歴代の火影たちが集うＴシャツなど６種がこの夏登場！一部先行販売も決定！
公式キャラクターアパレル・グッズを手掛ける「COSPA（コスパ）」ブランドより『NARUTO-ナルト- 疾風伝』新作Ｔシャツが６種登場。
歴代の火影たちが揃ったものから、八卦の封印式 ・忍道・うずまきナルトの『影分身の術』 ・はたけカカシの『雷切』、更にイタチ真伝篇まで、NARUTOファンにお薦めのグラフィックが揃いました。
一般発売は2025年７月下旬予定。コスパ通販ほかにて予約受付中
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series
さらに、歴代火影・八卦の封印式・忍道Ｔシャツは、一部を除き2025年6月下旬の先行販売も決定。
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』先行販売情報
https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691
2025年の夏をNARUTOのＴシャツで楽しんでみてはいかがでしょうか。
＜商品情報＞
商品名：歴代火影 Tシャツ
（税込3,300円／発売日：2025年7月下旬予定）
【先行販売情報】
■2025年6月下旬〈ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里（SHINOBI-ZATO）』〉〈富士急ハイランド〉先行販売
https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691
※Sサイズについては先行販売はございません。
※歴代火影 TシャツはWHITEカラーのみ先行販売いたします。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
商品名：八卦の封印式 Tシャツ Ver.2.0
商品名：忍道 Tシャツ
（各税込3,300円／発売日：2025年7月下旬予定）
【先行販売情報】
■2025年6月下旬〈ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里（SHINOBI-ZATO）』〉先行販売
https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691
※Sサイズについては先行販売はございません。
※八卦の封印式 Tシャツ Ver.2.0はBLACKのみ先行販売いたします。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
商品名：うずまきナルト 『影分身の術』 Tシャツ
商品名：イタチ真伝篇 Tシャツ
商品名：はたけカカシ 『雷切』 Tシャツ
（各税込3,300円／発売日：2025年7月下旬予定）
■関連リンク
◆COSPA（コスパ）／『NARUTO-ナルト-』シリーズグッズ一覧
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series
■権利表記
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
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■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパ公式サイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
◆「株式会社コスパ」とは◆
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
◇展開ブランド◇
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA（コスパ）」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO（コスパティオ）」「COSYUME（コスユメ）」