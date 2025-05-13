難病患者さん・ご家族のための無料相談会「免疫疾患」をZoomまたは電話にて開催します
学校法人 順天堂
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-734-fd48a8f4aea012f426bf01762f5e18e0.pdf
【開催日時】
2025年6月22日 (日) 12：00～17：00
【専門医】
東京女子医科大学病院 膠原病リウマチ内科 講師
勝又 康弘 先生
順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科 准教授
草生 真規雄 先生
【定員/対象疾患】
・定員：20組（1組25分）
・対象疾患：全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、
皮膚筋炎／多発性筋炎、ベーチェット病、全身性強皮症、強直性脊椎炎、
顕微鏡的多発血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 など
【相談方法】
Zoom（ビデオ通話）または電話
【申込先】要予約
※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）
〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目1番19号
元町ウェルネスパーク西館1階
※ハガキでのお申込みも可能です。（6月12日必着）
相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。
※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。
【チラシのダウンロードはこちらから】
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-734-fd48a8f4aea012f426bf01762f5e18e0.pdf
【主催／問合わせ先】
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）