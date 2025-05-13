難病患者さん・ご家族のための無料相談会「免疫疾患」をZoomまたは電話にて開催します

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学校法人 順天堂


【開催日時】


2025年6月22日 (日) 12：00～17：00


　


【専門医】


東京女子医科大学病院　膠原病リウマチ内科　講師　


勝又 康弘 先生


順天堂大学医学部附属順天堂医院　膠原病・リウマチ内科　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


草生 真規雄 先生


　


【定員/対象疾患】


・定員：20組（1組25分）


・対象疾患：全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、


　　　　　　皮膚筋炎／多発性筋炎、ベーチェット病、全身性強皮症、強直性脊椎炎、


　　　　　　顕微鏡的多発血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 など



　


【相談方法】


Zoom（ビデオ通話）または電話


　


【申込先】要予約


※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892 　※平日10時～17時（祝祭日は除く）


〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目1番19号


元町ウェルネスパーク西館1階


　


※ハガキでのお申込みも可能です。（6月12日必着）


相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。


ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。


※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。


　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-734-fd48a8f4aea012f426bf01762f5e18e0.pdf

　


【主催／問合わせ先】


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）