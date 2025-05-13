「SALES CROSS」が、ラクロスチーム「KAWASAKI FALCONS」2025-Season スポンサー契約を締結！
https://sales-cross.com/
▼KAWASAKI FALCONSについて
<クラブ概要>
クラブ名：川崎ファルコンズ / KAWASAKI FALCONS
チーム設立：2004年
チームHP：リニューアル準備中（5月頃公開予定）
Instagram：＠falconslacrosseclub
ホームタウン：神奈川県川崎市
クラブカラー：パープル ゴールド
所属人数：59名（スタッフ22名含む）
<戦績>
・全日本クラブ選手権 14回（2008～2019年12連覇）
・全日本クラブ選手権出場 15回（15年連続）
<日本代表選手選出歴>
・2010年世界選手権 ：13名
・2014年世界選手権 ：7名
・2018年世界選手権 ：12名
・2022年The World Game ：7名
・2023年世界選手権 ：9名
・2024年BOXラクロス世界選手権 ：10名
<ホームタウン>
国際性、スポーツ文化、地域コミュニティの力のある川崎市をホームタウンとし、「川崎から、世界へ。」 この想いを胸に、ファルコンズは川崎市、パートナー共に歩み、共に成長していくクラブです。
▼SALES CROSSについて
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◆株式会社ジェネラルプランニング
会社名 ：株式会社ジェネラルプランニング
https://gen-planning.co.jp/
所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目4－5 芝ダイヤハイツ408
代表取締役：鈴木 郁也
取締役：紙野 一輝
取締役：古澤 孝
<受付窓口> E-mail：info@gen-planning.co.jp