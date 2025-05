ハンコックタイヤ「2025 Tokyo E-Prix」ダブルヘッダーで迫力のパフォーマンスを予告

Hankook & Company Co., Ltd.

韓国のグローバル先進タイヤ企業「ハンコックタイヤ&テクノロジー(Hankook Tire & Technology、以下 ハンコックタイヤ)」は、公式タイヤサプライヤーとして活動するEVレース選手権「ABB FIA Formula E World Championship」(以下フォーミュラE)の過酷な2日間のレースにおいて、自社の最新商品「GEN3 EvoのiON(アイオン) レースタイヤ」で東京ストリートサーキットに1年ぶりに電動レースの熱気をもたらす予定です。ハンコックタイヤはフォーミュラEの公式サプライヤー且つ公式技術パートナーとして、今回のレースを含むシーズンを通してタイトルスポンサーを務めています。

【概要】

- フォーミュラE、2024年の初開催に続き、激戦のダブルヘッダーとして東京に再上陸- GEN3 Evo iONレースタイヤ、難関の東京ストリートサーキットで高性能と持続可能性の両立を証明- ハンコックタイヤ、公式タイヤサプライヤーとしてグローバルEVモータースポーツにおける革新のリーダーシップを強化FE 2025 São Paulo E-Prix

■フォーミュラE 2025 Tokyo E-Prix

https://fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo

フォーミュラE初開催の日本大会「2024 Tokyo E-PRIX」が大盛況に終わり、2025年のTokyo E-Prixは5月17日(土)・18日(日)の両日開催が決定!

東京ビッグサイトを背景に、計22名のドライバーが18のタイトでテクニカルなコーナーが続くストリートサーキットで限界に挑みます。

全長2.582kmにわたる東京ストリートサーキットは有明エリアの中心を走り、東京ビッグサイトをぐるりと取り囲む複雑なレイアウト。高速コーナーとタイトコーナーを3本のストレートでつなぎ合わせ、地形を利用したアップダウンもあり、正確なドライビングスキルが求められます。このようなコースでは、精密なステアリング操作・卓越したグリップ・安定した性能を発揮するタイヤが不可欠です。

FE 2025 Jeddah E-Prix

■GEN3 Evo iONレースタイヤ

フォーミュラE GEN3 Evoレーシングカー専用に設計されたGEN3 Evo iONレースタイヤは、こうした都市型レースの極限条件に対応するよう開発されています。強化された構造と先進技術を駆使したゴムコンパウンドにより、最高のグリップ性能・エネルギー効率・耐久性を兼ね備え、高速ターンや急ブレーキが連続する2日間の東京ストリートサーキットでも安定したパフォーマンスを発揮します。

また、フォーミュラEが掲げる「持続可能性」という目標に沿い、GEN3 Evo iONレースタイヤはリサイクル性のある素材の使用を前提に設計されています。タイヤの35%はバイオ由来の天然ゴムや再生PET繊維といったサステナブルな素材で構成されており、性能を維持したままタイヤ使用量の削減に貢献します。使用済みのタイヤはすべて、ハンコックタイヤの認定リサイクルプログラムを通して回収・処理され、ライフサイクル全体で環境への影響を最小限に抑えます。

2024 Tokyo E-PRIXで優勝を果たしたDSペンスキー所属のドライバー マクシミリアン・ギュンター(Maximilian Gunther)は、「GEN3 Evo iONレースタイヤは、サステナブルな素材 と設計をベースに妥協のないパフォーマンスを実現しており、高性能のモータースポーツと環境への配慮は両立可能であることを証明しています」と語っています。

フォーミュラEの公式タイヤサプライヤーとして、EVレース分野における最先端技術の革新を継続するハンコックタイヤ。GEN3 Evo iONレースタイヤを通して、東京の中心で、最先端の パフォーマンスと進化したサステナビリティを同時に披露する予定です。都市の中心で繰り広げられる2025 Tokyo E-Prixは、ハンコックタイヤの技術が叶える精密さと持久力、そして電動モビリティが融合したスリリングなレース体験を提供いたします。

■Hankook & Company Co., Ltd. / Hankook Tire & Technology Co., Ltd.について

革新と技術の卓越性を追求するグローバル企業ハンコックタイヤは、常に最高のドライビン グ体験を提供することを目指し、コアコンピタンスへの投資を続けています。現在、世界約 160カ国で事業を展開し、8つの生産拠点と5つの研究開発センターを保有。2万人以上の従 業員と共に、乗用車、SUV、小型トラック、キャンピングカー、トラック、バス、モーター スポーツ用の高性能ラジアルタイヤを製造しています。

ハンコックタイヤは持続可能な経営にも積極的に取り組んでおり、2011年にはダウ・ジョ ーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI World)に初めて選出、以降6年連続でラン クイン。さらに、EcoVadisの企業サステナビリティ評価でも3年連続で最高評価を獲得して います。

日本語公式サイト: https://www.hankooktire.com/jp/ja/home.html