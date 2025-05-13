4月度GD認定～&TEAM「Go in Blind (月狼)」がトリプル・プラチナ認定！

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一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年4月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。


▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/gd.html


・トリプル・プラチナ認定


&TEAM「Go in Blind (月狼)」(シングル)






・ダブル・プラチナ認定


AKB48「まさかのConfession」(シングル)






・プラチナ認定


NMB48「チューストライク」(シングル)






ME:I「MUSE」(シングル)






&TEAM「First Howling : ME」(アルバム)






JO1「BE CLASSIC」(アルバム)






MISAMO「HAUTE COUTURE」(アルバム)






その他、4月度は7作品(アルバム6作品、ビデオ１作品）がゴールド認定となりました。



認定作品一覧は以下からもご覧いただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-598-3ac18d8ccbaf7edb5ccff344e13df6da.pdf


認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）



以上