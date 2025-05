キリン・アクシージア・ファンケル3社共同開発 プラズマ乳酸菌を配合した「RevWell Lacto Stick」を5月12日（月）よりアクシージア中国越境ECで発売

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社(代表取締役社長 COO 南方健志、以下キリン)、株式会社アクシージア(代表取締役 段卓、以下アクシージア)、株式会社ファンケル(代表取締役 社長執行役員 三橋英記、以下ファンケル)は、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「RevWell Lacto Stick」を2025年5月12日(月)よりアクシージアの中国越境EC旗艦店にて発売します。

中国におけるサプリメント市場は、健康意識の高まりを背景に2024年時点で小売額ベース4.9兆円と、日本の1.3兆円を大きく上回る規模に成長し今後も高い成長率が見込まれています※1。また、中国の消費者を対象としたアンケート調査では「健康に関して心配なこと、改善したいこと」の一位が「免疫」で、全体の36%を占めていることから※²免疫への関心の高さがうかがえます。

※1出典 Euromonitor 「カテゴリー別栄養補助食品の売上高:2019-2024年(Sales of Dietary Supplements by Category: Value 2019-2024)」

※2出典 Ipsos社 「from a third-party research organization, 3000 consumers aged 18-65 across China’s Tier1 to Tier3 cities (test period: 2023/12/08-2024/02/29)」

越境ECに強みをもつアクシージア、35年以上にわたり免疫研究を続けるキリン、サプリメントの「体内効率」設計技術、独自成分開発、高度な処方技術をもつキリンのグループ会社であるファンケルは、中国のサプリメント市場の拡大と免疫ニーズに着目し、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合したサプリメントを共同で開発しました。中国のお客様の健康課題に応え、インナーケア習慣の浸透と拡大を目指します。

キリングループのヘルスサイエンス事業はCSV※3経営の重点課題の一つである「健康」への取り組みとして、「プラズマ乳酸菌」を配合した商品の国内外への展開を進めていきます。

※3Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

1.商品名 「RevWell Lacto Stick(レヴウェル ラクトスティック)」

2.商品概要 キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を1本あたり1,000億個と、

GABA30mgをメインに、その他アミノ酸、ビタミンB6、

ミネラルなどアクシージア設計のサポート成分を配合しました。

そのまま飲んでおいしい顆粒タイプのサプリメントです。

3.発売日 2025年5月12日(月)

4.発売地域 中国

5.販売チャネル アクシージア中国越境EC旗艦店

(Tmall Global AXXZIA化粧品海外旗艦店、Douyin AXXZIA海外旗艦店、

RED BOOK AXXZIA海外旗艦店など)、一部の日本国内空港免税店

6.価格 7,344円(税込み)※中国市場向け販売価格は円相場により変動

7.容量 60g(1包2g 30包入り/箱)