従業員サーベイ×AIエージェント｜みんなのマネージャ(R) が “次にとるべき行動” をリアルタイムで提示

スカイストーン株式会社

3行サマリー

背景

- サーベイ回答をAIが即時解析し、個人とチームへワンクリックで行動提案。- 優先度・所要時間・根拠を 1 画面で可視化し、マネージャーの迷いを大幅に削減。- 接客サービス業で実証済みのノウハウを基に、一般企業へ展開開始。

中間管理職は旧来の管理と新しいマネジメントの板挟みで疲弊し、マネジメント離れが進んでいます。

サーベイで見えた課題を具体的アクションへ落とし込むには高度な知見と時間が必要で、その負荷がさらなる離職を招いてきました。

当社は独自のスキルセットデータベースと生成 AI を融合し、AI が行動まで提案する「AI アクションリスト画面」を開発。中間管理職をケアし「歯車」から「成長エンジン」へ転換することを目指します。

主な特徴

※ 定量的な効果測定は現在進行中のため、本リリースでは数値を非公開としています

今後の予定

代表コメント

- 2025年 5月 既存ユーザーへ順次提供開始- 2025年内 チーム相性分析機能を追加予定- 以降 製造・建設・介護など他業界へ展開予定

「板挟みとマネジメント離れで孤立しがちな中間管理職を救う――それが私たちの掲げる “マネジメントの救済と再生” です。人を大切にする文化づくりと、動きやすい仕組みづくりを両輪に、AI エージェントで管理職を組織の成長エンジンへ転換し、日本の働き方の未来を切り拓きます。」

- 代表取締役 大原 泰裕

会社概要

会社名: スカイストーン株式会社

所在地: 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第四ビル 8F

代表者: 代表取締役 大原 泰裕

事業内容: HRテクノロジー事業 ほか

URL: https://minmane.net

お問い合わせ先

スカイストーン株式会社 広報担当:小山 温子

TEL:06-4256-8776 / E-mail:contact@skystone.co.jp

