10月、札幌が映画・食の魅力に包まれる！「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL 2025」X『第20回記念「札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025）」』の開催
昨年11月に札幌市で開催された、映像を通じて北海道の食の魅力を味わう映画祭「HOKKAIDO FOOD FILM FESTIVAL」は、第2回開催に向けて名称を「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL（ホッカイドウフービーフェスティバル）」と改め、10月10日（金）から12日（日）の3日間にわたって、北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）をはじめ、札幌市内複数の映画館や各施設で開催する運びとなりました。
また、記念すべき第20回目の開催となる札幌国際短編映画祭が、10月10日（金）から13日 （月・祝）までの4日間、札幌市内の劇場「サツゲキ」ほかで開催されます。
10月の札幌は、映画・映像を通じた食の魅力に包まれます。札幌市民の皆さまをはじめ、映画ファンや観光客の皆さまに、秋の札幌で特別なひとときをお楽しみいただき、映画の街・札幌ならではの魅力を感じながら、映像とともに豊かな時間をお過ごしください。
各種催しの詳細は、随時公式サイト・SNSで公開いたします。
HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL 2025 開催概要
名称 北海道フービーフェスティバル 2025（略称：フービー）
※「FOOVIE（フービー）」は"FOOD"と"MOVIE"をかけ合わせた略称
日程 10月10日（金）～12日（日）
会場 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）、市内複数の映画館ほか
主催 札幌・北海道フービーフェスティバル実行委員会
公式サイト https://foodfilm.jp/
公式X @fooviefes(https://x.com/fooviefes)
公式Instagram Hokkaido_fooviefes(https://www.instagram.com/Hokkaido_fooviefes/)
問い合わせフォーム https://foodfilm.jp/contact/
第20回 札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025） 開催概要
名称 札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025）
日程 10月10日（金）～13日（月・祝）
会場 「サツゲキ」（札幌市中央区狸小路5丁目）ほか
主催 NoMaps実行委員会／札幌国際短編映画祭
公式サイト https://sapporoshortfest.jp
公式X @sapporoshort(https://x.com/sapporoshort)
公式Instagram sapporo.short.fest(https://www.instagram.com/sapporo.short.fest/)
公式Facebook https://www.facebook.com/sapporoshortfest
問い合わせフォーム https://sapporoshortfest.jp/contact/