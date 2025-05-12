10月、札幌が映画・食の魅力に包まれる！「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL 2025」X『第20回記念「札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025）」』の開催

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札幌市


昨年11月に札幌市で開催された、映像を通じて北海道の食の魅力を味わう映画祭「HOKKAIDO　FOOD FILM FESTIVAL」は、第2回開催に向けて名称を「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL（ホッカイドウフービーフェスティバル）」と改め、10月10日（金）から12日（日）の3日間にわたって、北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）をはじめ、札幌市内複数の映画館や各施設で開催する運びとなりました。


また、記念すべき第20回目の開催となる札幌国際短編映画祭が、10月10日（金）から13日 （月・祝）までの4日間、札幌市内の劇場「サツゲキ」ほかで開催されます。


10月の札幌は、映画・映像を通じた食の魅力に包まれます。札幌市民の皆さまをはじめ、映画ファンや観光客の皆さまに、秋の札幌で特別なひとときをお楽しみいただき、映画の街・札幌ならではの魅力を感じながら、映像とともに豊かな時間をお過ごしください。



各種催しの詳細は、随時公式サイト・SNSで公開いたします。



HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL　2025　開催概要


名称　北海道フービーフェスティバル 2025（略称：フービー）


　　　※「FOOVIE（フービー）」は"FOOD"と"MOVIE"をかけ合わせた略称


日程　10月10日（金）～12日（日）


会場　北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）、市内複数の映画館ほか


主催　札幌・北海道フービーフェスティバル実行委員会


公式サイト　　　　　https://foodfilm.jp/


公式X　　　　　　　@fooviefes(https://x.com/fooviefes)


公式Instagram　　 Hokkaido_fooviefes(https://www.instagram.com/Hokkaido_fooviefes/)


問い合わせフォーム　https://foodfilm.jp/contact/




第20回 札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025）　開催概要


名称　札幌国際短編映画祭（SAPPORO SHORT FEST 2025）


日程　10月10日（金）～13日（月・祝）


会場　「サツゲキ」（札幌市中央区狸小路5丁目）ほか


主催　NoMaps実行委員会／札幌国際短編映画祭


公式サイト　　　　　https://sapporoshortfest.jp


公式X　　　　　　　@sapporoshort(https://x.com/sapporoshort)


公式Instagram　　 sapporo.short.fest(https://www.instagram.com/sapporo.short.fest/)


公式Facebook　　　https://www.facebook.com/sapporoshortfest


問い合わせフォーム　https://sapporoshortfest.jp/contact/